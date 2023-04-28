Мостовой: «Беда нашего футбола, что вылезают проходимцы, а заслуженные люди вроде меня остаются в тени»

Александр Мостовой прокомментировал добавление его портрета в футбольный симулятор FIFA 23.
Экс-полузащитника сборной России изобразили в образе царя с военными орденами и триколором.
«Так и должно быть! Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными, в отличие от проходимцев. Странно, что сейчас. Это же год назад было. Игра идет второй год. Нет ничего удивительного в моей кандидатуре.
Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких остались единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить», – сказал Мостовой.
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- Там он получил прозвище «Царь».
- Также россиянин поиграл в Европе за «Алавес», «Страсбур», «Кан» и «Бенфику».
Источник: Sport24