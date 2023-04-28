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    • Мостовой: «Беда нашего футбола, что вылезают проходимцы, а заслуженные люди вроде меня остаются в тени»

    Мостовой: «Беда нашего футбола, что вылезают проходимцы, а заслуженные люди вроде меня остаются в тени»

    Александр Мостовой прокомментировал добавление его портрета в футбольный симулятор FIFA 23.

    Экс-полузащитника сборной России изобразили в образе царя с военными орденами и триколором.

    «Так и должно быть! Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными, в отличие от проходимцев. Странно, что сейчас. Это же год назад было. Игра идет второй год. Нет ничего удивительного в моей кандидатуре.

    Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких остались единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить», – сказал Мостовой.

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
    • Там он получил прозвище «Царь».
    • Также россиянин поиграл в Европе за «Алавес», «Страсбур», «Кан» и «Бенфику».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1674

      ScarlettOgusania 7 минут назад

      дайте Сане порулить! скоро место тренера в динаме освободится)

      0
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      Рейтинг: +21302

      derrik2000 35 минут назад

      Чё, Сань, опять скучно стало??? )))
      Журнашлюшку выписал, баблеца ему в карманчик закинул и - на тебе: сразу в ленте новостников.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68005

      portero 43 минуты назад

      Саша ты "заслуженный проходимец"!!!! Мы все знаем, что ты злой, как собак на цепи...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1507

      balam > portero 41 минуту назад

      да ладно...стебется гад,но в точку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1249

      Болотоход 47 минут назад

      Хватит ныть уже - одно и тоже.

      2
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