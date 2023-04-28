Оздоев был близок к переходу в «Лилль»: «Потом наступило 24 февраля»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о сорвавшемся переходе футболиста в «Лилль».

– Магомед говорил, что в феврале, ещe когда он был в «Зените», у него было предложение от европейского клуба, но из-за всем известных событий сделка не состоялась. Что это был за клуб?

– На нас обоих одновременно вышел спортивный директор футбольного клуба «Лилль». Мы с ним разговаривали, они хотели подписать Магомеда. Но потом наступило 24 февраля.

Мы тогда были близки к переходу. У них было огромное желание его заполучить или зимой, или летом после окончания контракта с «Зенитом». Они давали ему хорошие условия. Однако когда всe это началось, пошла дискриминация, они сразу заявили, что теперь это невозможно.

Но нужно отдать должное французской стороне, что они честно признались. Была такая формулировка: даже если мы подпишем контракт, он может не получить рабочую визу. Мол, это не от нас зависит. Они анализировали эту ситуацию с точки зрения своих властей.

– Как Магомед воспринял эту ситуацию? Был ли он расстроен?

– Нет, а чего расстраиваться? Что Магомед, что я мы действуем по ситуации. Случилось оно так – ну и ладно. Особенно в какой-то момент стали сыпаться какие-то неприятные формулировки. После этого было легче сказать «нет».

А что нам ещe оставалось? Мы-то рассматривали с самого начала чисто футбольный аспект. Раз уж политика вмешалась в спорт – окей. От нас уже ничего не зависело.