Джорджина оригинально ответила на слухи о расставании с Роналду

В СМИ появилась информация о разладе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Якобы они поругались перед посадкой в частный самолет, и это видели другие люди.

Однако сама Джорджина опровергла слухи о расставании с 38-летним португальцем.

В соцсетях девушка выложила фотографию ночного неба со словами из песни «Si yo muero» в исполнении Ромео Сантоса.

«Завистники выдумывают слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит», – гласят строки, выбранные Джорджиной.