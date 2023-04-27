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    • Джорджина оригинально ответила на слухи о расставании с Роналду

    Джорджина оригинально ответила на слухи о расставании с Роналду

    В СМИ появилась информация о разладе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

    Якобы они поругались перед посадкой в частный самолет, и это видели другие люди.

    Однако сама Джорджина опровергла слухи о расставании с 38-летним португальцем.

    В соцсетях девушка выложила фотографию ночного неба со словами из песни «Si yo muero» в исполнении Ромео Сантоса.

    «Завистники выдумывают слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит», – гласят строки, выбранные Джорджиной.

    • Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
    • У них 5 детей, в том числе 2 общих.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 23:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 11 минут назад

      Мне кажется,что тенденция,коллекционировать детей,от разных мужиков ,рано или поздно продолжится

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      Рейтинг: +1498

      elessar arnor > Mirak92 3 минуты назад

      у нее от Роналду, твоя нагуляла вот и жопа трясется

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