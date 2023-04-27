Джорджина оригинально ответила на слухи о расставании с Роналду

В СМИ появилась информация о разладе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
Якобы они поругались перед посадкой в частный самолет, и это видели другие люди.
Однако сама Джорджина опровергла слухи о расставании с 38-летним португальцем.
В соцсетях девушка выложила фотографию ночного неба со словами из песни «Si yo muero» в исполнении Ромео Сантоса.
«Завистники выдумывают слухи, сплетни распространяются, а идиот в это верит», – гласят строки, выбранные Джорджиной.
- Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
- У них 5 детей, в том числе 2 общих.
Источник: «Бомбардир»