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    • Семак ответил на слова о том, что «Зенит» после ухода бразильцев превратится в «Зенит» Пензу

    Семак ответил на слова о том, что «Зенит» после ухода бразильцев превратится в «Зенит» Пензу

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, каким будет клуб из Петербурга в случае ухода бразильских легионеров.

    – Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

    – Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

    – Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

    – Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

    – Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

    – У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м…

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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