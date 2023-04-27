Семак ответил на слова о том, что «Зенит» после ухода бразильцев превратится в «Зенит» Пензу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, каким будет клуб из Петербурга в случае ухода бразильских легионеров.

– Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

– Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

– Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

– Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

– Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

– У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м…