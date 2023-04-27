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  • Семак ответил на слова о том, что «Зенит» после ухода бразильцев превратится в «Зенит» Пензу

Семак ответил на слова о том, что «Зенит» после ухода бразильцев превратится в «Зенит» Пензу

27 апреля 2023, 18:57
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, каким будет клуб из Петербурга в случае ухода бразильских легионеров.

– Вы хотя бы примерно представляете, какой будет трансферная стратегия «Зенита» на лето?

– Пока сложно сказать. Мы знаем, что нам нужно, чтобы двигаться вперед. И чтобы сохранить баланс, о котором мы говорили.

– Но если летом уходят Малком, Вендел и Клаудиньо, вы получаете практически другую команду.

– Такое тоже возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90%. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но «Зенит» останется «Зенитом».

– Недоброжелатели уже говорят про то, что в случае ухода бразильцев это будет «Зенит» Пенза.

– У всех своe мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м…

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 9 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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yuthgfdsre
1682615929
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Пингвины Антарктиды
1682616088
А сейчас Зенит Фламенго.
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lordmrv
1682624986
Не, до этого он не скатится. Отсосутся когда власть предержащие, то просто станет середняком. Уйдут те, кто болеет за чемпионов, они же начнут и обсирать. Останутья лишь преданные болелы, ну и г.а.н.д.о.н.ы, кто тут на ветках срет.
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alp
1682625463
Молодец Богданыч! заставил хряков внизу отбомбится )))
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PAREVG.
1682629196
Что с мартыхаями, что без, так и останется бом.жеклубом.
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