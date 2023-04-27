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    Символическая сборная мира по версии читателей Marca

    Испанское издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.

    В сборную из 11 лучших футболистов мира попали игроки, набравшие наибольшее количество голосов.

    Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

    Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

    Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);

    Нападающие: Винисиус («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ»).

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    Источник: Marca

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