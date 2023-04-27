Щенников покинет ЦСКА, во Второй лиге раскрыли договорной матч и другие новости

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УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе.

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Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола.

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