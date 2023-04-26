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    • Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в лифчике и колготках

    Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в лифчике и колготках

    Ирина Шейк, модель и бывшая девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выложила кадры с недавней фотосессии.

    Среди фото есть такие, где уроженка Челябинской области запечатлена в лифчике и колготках.

    • Шейк и Роналду встречались в 2010-2015 годах.
    • Сейчас португалец в отношениях с Джорджиной Родригес.
    • Футболист выступает за саудовский «Аль-Наср».

    Фото: социальные сети Ирины Шейк

    Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк показала татуировку на обнаженной груди

    Джорджина выложила домашние фото в лифчике

    Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

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    Источник: «Бомбардир»

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