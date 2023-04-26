Ирина Шейк, модель и бывшая девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выложила кадры с недавней фотосессии.

Среди фото есть такие, где уроженка Челябинской области запечатлена в лифчике и колготках.

Шейк и Роналду встречались в 2010-2015 годах.

Сейчас португалец в отношениях с Джорджиной Родригес.

Футболист выступает за саудовский «Аль-Наср».

Фото: социальные сети Ирины Шейк

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