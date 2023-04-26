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  • Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в лифчике и колготках

Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в лифчике и колготках

26 апреля 2023, 22:37
2

Ирина Шейк, модель и бывшая девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выложила кадры с недавней фотосессии.

Среди фото есть такие, где уроженка Челябинской области запечатлена в лифчике и колготках.

  • Шейк и Роналду встречались в 2010-2015 годах.
  • Сейчас португалец в отношениях с Джорджиной Родригес.
  • Футболист выступает за саудовский «Аль-Наср».

Фото: социальные сети Ирины Шейк

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Fialet
1682539634
Какие же у неё тощие и отвратительные ноги.
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Sergicious
1682540711
Очень футбольная новость
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