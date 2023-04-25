Джорджина выложила домашние фото в лифчике

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях новые фотографии.
29-летняя португальская модель выложила фото, на которых она запечатлена в лосинах и лифчике.
- Джорджина встречается с Роналду с 2016 года. Они до сих пор не женаты.
- У пары есть пять детей, в том числе два общих.
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Источник: «Бомбардир»