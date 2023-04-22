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  • Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

22 апреля 2023, 15:30
15

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались поклонниками Frozen Haute Chocolate.

Этот десерт занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире. Его стоимость – 25 тысяч долларов.

Звездная пара обычно заказывает этот десерт, когда обедает вне дома. Он подается с золотой ложкой, украшенной бриллиантами.

Frozen Haute Chocolate сделан из 28 сортов какао и посыпан 23-каратным пищевым золотом. Основу десерта украшает золотой браслет с бриллиантами.

Фото: Sportskeeda

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Источник: «Бомбардир»
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Amorphis
1682170258
А срёт он золотыми какашками на платиновом унитазе
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SuperNils
1682171128
А в это время где-то от болезни умер ребёнок, которому на операцию не хватило денег. Это мир, в котором мы живём.
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Anton1969
1682193269
У богатых свои причуды, а мне нравится больше всего, когда мне в ушко сопит, по тихоньку, моя любимая ЖЕНА!!!
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моэм
1682222306
Вот есть же умельцы впаривать богатым туфту .... золото - металл !!!... а металл несъедобен !!!....а типа "золотая" пыль всего лишь хорошо сделанная пищевая добавка ....и в глазах любого нормального человека с мозгами эти снобы выглядят последними идиотами.
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партизан84
1682242633
золотом гадят)
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vodomut
1682251611
срут золотыми горошинами!много баранов среди людей!
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Val 46
1682410254
рад за них. Даже прослезился. Новость зашибись
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