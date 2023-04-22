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    • Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

    Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались поклонниками Frozen Haute Chocolate.

    Этот десерт занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире. Его стоимость – 25 тысяч долларов.

    Звездная пара обычно заказывает этот десерт, когда обедает вне дома. Он подается с золотой ложкой, украшенной бриллиантами.

    Frozen Haute Chocolate сделан из 28 сортов какао и посыпан 23-каратным пищевым золотом. Основу десерта украшает золотой браслет с бриллиантами.

    Фото: Sportskeeda

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    Источник: «Бомбардир»

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