Роналду и Джорджина любят десерт, который считается самым дорогим в мире: его посыпают 23-каратным пищевым золотом

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оказались поклонниками Frozen Haute Chocolate.

Этот десерт занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой в мире. Его стоимость – 25 тысяч долларов.

Звездная пара обычно заказывает этот десерт, когда обедает вне дома. Он подается с золотой ложкой, украшенной бриллиантами.

Frozen Haute Chocolate сделан из 28 сортов какао и посыпан 23-каратным пищевым золотом. Основу десерта украшает золотой браслет с бриллиантами.

Фото: Sportskeeda

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