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УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе

26 апреля 2023, 10:35
5

Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает узаконить механизм «потолка зарплат» в европейском футболе.

«Все клубы согласны с этим. При больших бюджетах конкурентный баланс становится невозможным. Главное – ценности соревнования. Нет смысла в них, если всегда будут побеждать пять клубов.

Это должно быть коллективное соглашение всех лиг и УЕФА. Надеюсь, это будет сделано как можно скорее», – сказал словенец.

  • Чеферина в этом году переизбрали на новый пост.
  • Он возглавляет УЕФА с 2016 года.
  • В УЕФА уже действует механизм финансового фэйр-плей.

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Источник: ВВС
Европа Чеферин Александер
Комментарии (5)
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Отправить
eugen-han
1682497854
Потолок зарплат,- это ограничение развития и роста, но в нынешних экономических условиях такое заявление более, чем понятно, но необ'яснимо с точки зрения ,,финансов", которые по сути теперь меняют географию, мигрируя из Европы в Азию и на Восток. Тут и америкашки суетятся, а мы до сих пор ждём у моря погоды,когда дунет ветер, чтобы плыть по течению.
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Дядя Серёжа
1682498074
Нас это касается? а то развели беспредел зарплат... Факелы, Химки и Оренбурги... Остальным не угнаться
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acor94
1682498870
Нормальный лимит - это 100 миллионов евро в год.
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TOMSON
1682500225
Как и ФФП будет обходится.
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Hoahin
1682500517
Ага, шейхи также положат на этот потолок болт, как сейчас на финансовый фейр плей. Придумают обход, например по контракту зп будет 2 млн, а остальные 10 будут платиться по стороннему контракту с аффилированной к клубу фирмой, или каким-нибудь спортивным спонсорским контрактом, в общем гуляй фантазия.
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