УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает узаконить механизм «потолка зарплат» в европейском футболе.
«Все клубы согласны с этим. При больших бюджетах конкурентный баланс становится невозможным. Главное – ценности соревнования. Нет смысла в них, если всегда будут побеждать пять клубов.
Это должно быть коллективное соглашение всех лиг и УЕФА. Надеюсь, это будет сделано как можно скорее», – сказал словенец.
- Чеферина в этом году переизбрали на новый пост.
- Он возглавляет УЕФА с 2016 года.
- В УЕФА уже действует механизм финансового фэйр-плей.
Источник: ВВС