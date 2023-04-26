УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает узаконить механизм «потолка зарплат» в европейском футболе.

«Все клубы согласны с этим. При больших бюджетах конкурентный баланс становится невозможным. Главное – ценности соревнования. Нет смысла в них, если всегда будут побеждать пять клубов.

Это должно быть коллективное соглашение всех лиг и УЕФА. Надеюсь, это будет сделано как можно скорее», – сказал словенец.