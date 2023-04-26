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    • УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе

    УЕФА анонсировал введение потолка зарплат в европейском футболе

    Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает узаконить механизм «потолка зарплат» в европейском футболе.

    «Все клубы согласны с этим. При больших бюджетах конкурентный баланс становится невозможным. Главное – ценности соревнования. Нет смысла в них, если всегда будут побеждать пять клубов.

    Это должно быть коллективное соглашение всех лиг и УЕФА. Надеюсь, это будет сделано как можно скорее», – сказал словенец.

    • Чеферина в этом году переизбрали на новый пост.
    • Он возглавляет УЕФА с 2016 года.
    • В УЕФА уже действует механизм финансового фэйр-плей.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1411

      Hoahin 3 часа назад

      Ага, шейхи также положат на этот потолок болт, как сейчас на финансовый фейр плей. Придумают обход, например по контракту зп будет 2 млн, а остальные 10 будут платиться по стороннему контракту с аффилированной к клубу фирмой, или каким-нибудь спортивным спонсорским контрактом, в общем гуляй фантазия.

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      Рейтинг: +5741

      TOMSON 3 часа назад

      Как и ФФП будет обходится.

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      Рейтинг: +3592

      acor94 3 часа назад

      Нормальный лимит - это 100 миллионов евро в год.

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      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Нас это касается? а то развели беспредел зарплат... Факелы, Химки и Оренбурги...
      Остальным не угнаться

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      Рейтинг: +547

      eugen-han 3 часа назад

      Потолок зарплат,- это ограничение развития и роста, но в нынешних экономических условиях такое заявление более, чем понятно, но необ'яснимо с точки зрения ,,финансов", которые по сути теперь меняют географию, мигрируя из Европы в Азию и на Восток. Тут и америкашки суетятся, а мы до сих пор ждём у моря погоды,когда дунет ветер, чтобы плыть по течению.

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