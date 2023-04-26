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    • Малком посетил салон косметологии и сделал два укола – от морщин и потливости

    Малком посетил салон косметологии и сделал два укола – от морщин и потливости

    Нападающий «Зенита» Малком посетил салон косметологии. Ему сделали укол ботокса, чтобы не было морщин.

    Также специалист сделал Малкому укол в подмышку, чтобы он меньше потел.

    • Бразилец – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он намекал, что летом готов покинуть «Зенит».
    • С 18 голами Малком лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +321

      dauzhhhhh 8 минут назад

      И этого предлагают за сборную Расеи ? Который от морщин и пота уколы делает ? )))
      Этот поц наверное не знает што в сборную Расеи попадают тока настоящие суровые мужики.
      Сборники Расеи настолько суровы что что раскалывают струей унитаз.
      А когда сморкаются — зажимают обе ноздри.
      И настолько суровы, что мозоли появляются не на ногах, а на бутсах
      .Настолько суровы, что пьют водку носом.
      Сборники Расеи настолько суровы что играют в чугуных трусах..
      Настолько суровы, что мяч боится коснуться их---сразу отлетает куда подальше.
      Настолько суровы--что ворота при их приближении съеживаются, уменьшаются от страха --потому так сборникам Расеи в чугуных трусах попасть в них.
      Этому то не выдержать среди суровых мужиков---там педикюр не делают.

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      Рейтинг: +257

      Боров мясной 19 минут назад

      играть стал хуже, потеть теперь не хочет, пешком ходить будет.

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      Рейтинг: +1216

      Таврида 54 минуты назад

      А на яйцах почему уколы не сделал? Они тоже морщинистые и потеют, бггг

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      Рейтинг: +9049

      vladik12 > Таврида 48 минут назад

      Это уже за кадром.

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      Рейтинг: +1209

      Болотоход 59 минут назад

      Еще одна красавица))) хаха!! И опять в газпроме! Тьфу) Снова стыдно за помойку блекло голубую)!!!

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