Малком посетил салон косметологии и сделал два укола – от морщин и потливости

И этого предлагают за сборную Расеи ? Который от морщин и пота уколы делает ? )))
Этот поц наверное не знает што в сборную Расеи попадают тока настоящие суровые мужики.
Сборники Расеи настолько суровы что что раскалывают струей унитаз.
А когда сморкаются — зажимают обе ноздри.
И настолько суровы, что мозоли появляются не на ногах, а на бутсах
.Настолько суровы, что пьют водку носом.
Сборники Расеи настолько суровы что играют в чугуных трусах..
Настолько суровы, что мяч боится коснуться их---сразу отлетает куда подальше.
Настолько суровы--что ворота при их приближении съеживаются, уменьшаются от страха --потому так сборникам Расеи в чугуных трусах попасть в них.
Этому то не выдержать среди суровых мужиков---там педикюр не делают.
Нападающий «Зенита» Малком посетил салон косметологии. Ему сделали укол ботокса, чтобы не было морщин.
Также специалист сделал Малкому укол в подмышку, чтобы он меньше потел.
- Бразилец – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
- Он намекал, что летом готов покинуть «Зенит».
- С 18 голами Малком лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.