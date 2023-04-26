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  • Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID

Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID

26 апреля 2023, 21:53
12

Болельщики «Спартака» специфическим образом выкупали билеты на матч молодежного первенства против «Локомотива». На сайте «Локомотива» они приобретали билеты таким образом, чтобы на секторе образовалась свастика.

«Перфоманс сообразили болельщики из спартаковского движения Supporters Group. Они скупили места на северной трибуне «Сапсан Арены» так, чтобы из них вырисовался нацистский символ. Так красно-белые придумали выразить протест против Fan ID на матче молодeжки, где он не требуется.

Бдительные сотрудники «Локомотива» перф заметили и остановили продажу билетов через сайт. А после передали информацию об организаторах акции в полицию», – написал источник.

Полиция вышла на семерых членов Supporters Group, один из которых ранее привлекался к ответственности за агрессивное поведение на футбольном матче.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Россия. МФЛ Спартак
Комментарии (12)
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NewLife
1682536229
Этот источник известная помойка, живущая за счет жареных новостей. Веры никакой.
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Napaleon Banapart
1682536516
Конечно свастика. А что еще в наше то время. Еще они хотели все одеть вышиванки и кричать слава ........ (кпсс) Бредятина
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эд100
1682543397
если это правда..., то вот вам и ответ, почему появился Fan ID. замкнутый круг вредящий футболу и настоящим болельщикам
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ivany4
1682547247
Мэш тот еще источник. Это уже не шуточки и протесты, и это придумали не эти недоумки, а те кто "покупал им билеты" или надоумил на это. И если это так, то всех к ногтю и к музыкантам в строй.
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wobaekat
1682551412
Ага-ага, охотно верим. С прошедшим днём рождения одного австрийского художника или просто возмутительно-тупыми взглядами кучки болельщиков (а болельщиков ли?) – это никак не связано. А вот с фейсуйди связь самая прямая. Что ещё придумают, лишь бы оправдать введение этой ерунды?
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portero
1682565681
Вот что фануйди животворящий делает!!!!????
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Дядя Серёжа
1682581211
Раз такие художники, нарисовали бы член, по крайней мере аполитчно.
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ААМ
1682602595
Если это так, то организаторы д.б. пожизненно лишены доступа на матчи.
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