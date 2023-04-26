Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID

Болельщики «Спартака» специфическим образом выкупали билеты на матч молодежного первенства против «Локомотива». На сайте «Локомотива» они приобретали билеты таким образом, чтобы на секторе образовалась свастика.

«Перфоманс сообразили болельщики из спартаковского движения Supporters Group. Они скупили места на северной трибуне «Сапсан Арены» так, чтобы из них вырисовался нацистский символ. Так красно-белые придумали выразить протест против Fan ID на матче молодeжки, где он не требуется.

Бдительные сотрудники «Локомотива» перф заметили и остановили продажу билетов через сайт. А после передали информацию об организаторах акции в полицию», – написал источник.

Полиция вышла на семерых членов Supporters Group, один из которых ранее привлекался к ответственности за агрессивное поведение на футбольном матче.