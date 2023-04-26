Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID

    Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID

    Болельщики «Спартака» специфическим образом выкупали билеты на матч молодежного первенства против «Локомотива». На сайте «Локомотива» они приобретали билеты таким образом, чтобы на секторе образовалась свастика.

    «Перфоманс сообразили болельщики из спартаковского движения Supporters Group. Они скупили места на северной трибуне «Сапсан Арены» так, чтобы из них вырисовался нацистский символ. Так красно-белые придумали выразить протест против Fan ID на матче молодeжки, где он не требуется.

    Бдительные сотрудники «Локомотива» перф заметили и остановили продажу билетов через сайт. А после передали информацию об организаторах акции в полицию», – написал источник.

    Полиция вышла на семерых членов Supporters Group, один из которых ранее привлекался к ответственности за агрессивное поведение на футбольном матче.

    Новости по теме
    Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: 24 тур РПЛ, 29 апреля 2023
    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье 5
    Кубок для ретроматча «Спартака» и «Динамо» в Волгограде куплен в интернет-магазине: на игре будет аншлаг 1
    Источник: телеграм-канал Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +732

      Янвapь 69 16 минут назад

      Это хряки, детка !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Napaleon Banapart 44 минуты назад

      Конечно свастика. А что еще в наше то время. Еще они хотели все одеть вышиванки и кричать слава ........ (кпсс) Бредятина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18165

      NewLife 48 минут назад

      Этот источник известная помойка, живущая за счет жареных новостей. Веры никакой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Napaleon Banapart > NewLife 35 минут назад

      Mash удалось побывать в дворце Владим Владимыча в Геленджике. сУрьезные ребята.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 