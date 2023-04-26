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Уилкшир ответил, обидели ли его слова Кокорина

26 апреля 2023, 21:04
1

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который не считает австралийца легендой московского клуба.

Ранее Кокорин негативно высказался об Уилкшире и Матье Вальбуэна: «Меня цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют».

– Слушайте, это же мнение не футболистов, не они составляли список, верно? У всех в футболе есть свое мнение, и болельщики выразили свое. Мы, футболисты, приходим и уходим, а клуб и настоящие болельщики остаются. Я ценю такое мнение, это то, из чего состоит футбол.

– Могут ли игроки позволять себе такие высказывания в адрес коллег? Корректно ли это?

– Слова Кокорина меня вовсе не обидели. На протяжении своей карьеры я сталкивался с тем, что у людей были разные мнения обо мне, как о футболисте и человеке. Я знаю, каким я был игроком, каким человеком и тренером являюсь сейчас. И мысли других людей никак на меня не влияют. Я буду продолжать делать то, что делаю. Что касается корректности, я всегда придерживался правила – если тебе нечего сказать, ничего не говори. Но иногда людям хочется говорить, и это в любом случае никак не отражается на моей жизни.

  • Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
  • Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.
  • Также австралиец играл в РПЛ за «Ахмат».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Динамо Фиорентина Кокорин Александр Уилкшир Люк
Комментарии (1)
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выапирт
1682562590
Зато сам Кокорин легенда Динамо. Сперва поиграл за ментов потом посидел у них, и теперь кайфует ))))))
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