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    Уилкшир ответил, обидели ли его слова Кокорина

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который не считает австралийца легендой московского клуба.

    Ранее Кокорин негативно высказался об Уилкшире и Матье Вальбуэна: «Меня цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют».

    – Слушайте, это же мнение не футболистов, не они составляли список, верно? У всех в футболе есть свое мнение, и болельщики выразили свое. Мы, футболисты, приходим и уходим, а клуб и настоящие болельщики остаются. Я ценю такое мнение, это то, из чего состоит футбол.

    – Могут ли игроки позволять себе такие высказывания в адрес коллег? Корректно ли это?

    – Слова Кокорина меня вовсе не обидели. На протяжении своей карьеры я сталкивался с тем, что у людей были разные мнения обо мне, как о футболисте и человеке. Я знаю, каким я был игроком, каким человеком и тренером являюсь сейчас. И мысли других людей никак на меня не влияют. Я буду продолжать делать то, что делаю. Что касается корректности, я всегда придерживался правила – если тебе нечего сказать, ничего не говори. Но иногда людям хочется говорить, и это в любом случае никак не отражается на моей жизни.

    • Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
    • Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.
    • Также австралиец играл в РПЛ за «Ахмат».

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    Источник: «РБ Спорт»

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