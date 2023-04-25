Кокорин: «Я забил 50 голов за «Динамо», а легенда – Вальбуэна. Чудак подал три угловых»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сравнил себя с экс-игроком «Динамо» Матье Вальбуэна.

«Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге – Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей, которые что-то там сделали для «Динамо». Но они так не считают.

Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих. Ну кто угодно мог подать, они забили.

Три угловых подал и все – любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.