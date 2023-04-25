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    • Кокорин: «Я забил 50 голов за «Динамо», а легенда – Вальбуэна. Чудак подал три угловых»

    Кокорин: «Я забил 50 голов за «Динамо», а легенда – Вальбуэна. Чудак подал три угловых»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сравнил себя с экс-игроком «Динамо» Матье Вальбуэна.

    «Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге – Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей, которые что-то там сделали для «Динамо». Но они так не считают.

    Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Там было два больших темнокожих. Ну кто угодно мог подать, они забили.

    Три угловых подал и все – любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то», – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

    • Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015-й год.
    • Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
    • Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».

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    Источник: ютуб-канал нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1841

      Artemka444 37 минут назад

      Кокорин ты пипец конечно!!!

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