ЦСКА отреагировал на критику Артемием Лебедевым «ВЭБ Арены»: клуб выложил видео с актером Буруновым

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на критику навигации «ВЭБ Арены» со стороны дизайнера Артемия Лебедева.

«Приходите к нам в гости ещe раз, ведь, как мы знаем, Вы любите уникальные архитектурные сооружения, а «ВЭБ Арена» – это один из самых высоких стадионов мира с шикарным панорамным видом на Москву! Мы обязательно проведeм для Вас индивидуальную экскурсию и будем рады выслушать Ваши советы по улучшению навигации нашего стадиона!» – написал ЦСКА.