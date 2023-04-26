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    • ЦСКА отреагировал на критику Артемием Лебедевым «ВЭБ Арены»: клуб выложил видео с актером Буруновым

    ЦСКА отреагировал на критику Артемием Лебедевым «ВЭБ Арены»: клуб выложил видео с актером Буруновым

    Пресс-служба ЦСКА отреагировала на критику навигации «ВЭБ Арены» со стороны дизайнера Артемия Лебедева.

    «Приходите к нам в гости ещe раз, ведь, как мы знаем, Вы любите уникальные архитектурные сооружения, а «ВЭБ Арена» – это один из самых высоких стадионов мира с шикарным панорамным видом на Москву! Мы обязательно проведeм для Вас индивидуальную экскурсию и будем рады выслушать Ваши советы по улучшению навигации нашего стадиона!» – написал ЦСКА.

    • Стадион открыт в 2016 году.
    • Он вмещает 30 тысяч зрителей.
    • У арены 4 звезды УЕФА (максимум).

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    Источник: «Бомбардир»

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