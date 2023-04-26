ЦСКА отреагировал на критику Артемием Лебедевым «ВЭБ Арены»: клуб выложил видео с актером Буруновым

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на критику навигации «ВЭБ Арены» со стороны дизайнера Артемия Лебедева.
«Приходите к нам в гости ещe раз, ведь, как мы знаем, Вы любите уникальные архитектурные сооружения, а «ВЭБ Арена» – это один из самых высоких стадионов мира с шикарным панорамным видом на Москву! Мы обязательно проведeм для Вас индивидуальную экскурсию и будем рады выслушать Ваши советы по улучшению навигации нашего стадиона!» – написал ЦСКА.
- Стадион открыт в 2016 году.
- Он вмещает 30 тысяч зрителей.
- У арены 4 звезды УЕФА (максимум).
Источник: «Бомбардир»