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«Полный ***»: Артемий Лебедев раскритиковал стадион ЦСКА

26 апреля 2023, 16:20
2

Дизайнер Артемий Лебедев недоволен посещением стадиона ЦСКА «ВЭБ Арена».

«Прихожу на «ВЭБ Арену». Свежий, интересный стадион среди жилых кварталов. Неплохо вписался. Европейская тема.

На стадионе огромный пандус, который ведет наверх. Подхожу к стюарду, спрашиваю, куда идти. Говорит: «Вам наверх, на пандус». Поднимаюсь, прикладываю к турникету свой билет. Мне говорят: «Вам не сюда. Вам нужно спуститься вниз, обогнуть». Короче, *** [идти] еще долго. Если бы приятели, которые прошли до меня, не прислали бы мне инструкцию, я бы попадал в нужное место полчаса.

Навигация – полный *** [капец], абсолютно *** [разлом]. Ее создавал человек, который никогда в жизни не пользовался навигацией по назначению. Они расставляли буквы в плане, но не предполагали, что бывают пользовательские сценарии. Можно было бы на билете сразу написать, куда идти, дать мне схему стадиона, чтобы я заходил с нужного сектора.

Я спустился вниз, и там начинается полный *** [капец]. Мне нужен был вход номер 11. Подошел к нему – а это 1.1. Глубочайшая загадка, кому пришла *** [мудошлепская] идея ввести номер 1.1. *** [нафига] вам вход 1.1? У вас цифры заканчиваются, *** [нафиг]? Сделайте 500 цифр, пусть хватит до конца жизни на всех, чтобы люди не путались», – сказал Лебедев на своем ютуб-канале.

  • Стадион открыт в 2016 году.
  • Он вмещает 30 тысяч зрителей.
  • У арены 4 звезды УЕФА (максимум).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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jek718875
1682520310
А если человек цифр не знает, а только буквы, что делать?
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111ax
1682577094
я сколько не приходил на стадион, проблем таких не было, даже не спрашивал ни у кого куда идти
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