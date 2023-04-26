Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев доволен системой безопасности на российских стадионах.

«В какой бы стране я ни был – ни разу не видел беспорядков, спровоцированных людьми с алкогольным опьянением. В разных странах по‑разному снижают градус небезопасности, например, ставят «опасные» матчи в более раннее время», – сказал Черданцев.