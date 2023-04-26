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    • Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»

    Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев доволен системой безопасности на российских стадионах.

    «В какой бы стране я ни был – ни разу не видел беспорядков, спровоцированных людьми с алкогольным опьянением. В разных странах по‑разному снижают градус небезопасности, например, ставят «опасные» матчи в более раннее время», – сказал Черданцев.

    • С весны на всех стадионах РПЛ действует система Fan ID.
    • Она привела к снижению посещаемости.
    • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      baggio80 33 минуты назад

      Согласен конечно безопасно стадионы пустые ))))))

      0
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      Рейтинг: +1182

      ВасяК 44 минуты назад

      А у нас не ходит никто!!!Вот мы и лидеры!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      dragoff 1 час назад

      А чердак не хочет подумать, почему мы всегда в лидерах только по каким-то кретинским и выдуманным показателям, но никогда не по тем показателям, которые нужны?

      1
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