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  • Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»

Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»

26 апреля 2023, 15:05
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев доволен системой безопасности на российских стадионах.

«В какой бы стране я ни был – ни разу не видел беспорядков, спровоцированных людьми с алкогольным опьянением. В разных странах по‑разному снижают градус небезопасности, например, ставят «опасные» матчи в более раннее время», – сказал Черданцев.

  • С весны на всех стадионах РПЛ действует система Fan ID.
  • Она привела к снижению посещаемости.
  • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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ВасяК
1682515954
А у нас не ходит никто!!!Вот мы и лидеры!!!
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baggio80
1682516620
Согласен конечно безопасно стадионы пустые ))))))
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ivany4
1682518749
Чердак еще и специалист по оценкам безопасности на стадионах.)) Однако...
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jek718875
1682519879
У людей крышу сносит, а у Черданцева сносит чердак
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1682524483
Ну начнём с того, что у нас никогда и не стояло острой проблемы беспорядков на стадионах, были локальные инциденты, но не более того. Кто вспомнит серьёзные беспорядки на стадионах. Ну было там в Ростове что-то несколько лет назад, и, кажется, на матче Зенит - ЦСКА, после которого и начались разговоры про фан-айди. В Ростове так вообще сотрудники правопорядка сами спровоцировали конфликт. Я как болельщик Спартака из Ростовской области, на матчах Ростов - Спартак бываю регулярно. Болельщики Спартака и Ростова абсолютно не враждебны по отношению друг к другу. Но правоохранители ещё со старого стадиона взяли моду держать гостевой сектор пока не разойдётся весь стадион, ну нафига если нет конфликтов, заставляли снимать и прятать атрибутику
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