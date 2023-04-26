Бояринцев рассказал, как угодил на машине в канал и чуть не утонул

Бывший игрок «Рубина», «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил ДТП в Казани, когда ему пришлось спасаться из воды.

«История неприятная. В дождь выполнил неправильный маневр. Чересчур резко зашел в поворот. На набережной в Казани у меня занесло автомобиль, в воздухе совершил пируэт на 360 градусов. Машина боком стала тонуть в канале. Успел вылезти в пассажирскую дверь.

Через несколько дней была игра с «Ростовом», я забил два гола.

Курбан Бердыев после моего спасения посоветовал сходить в церковь и поставить свечку», – рассказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч Премьер».