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  • Бояринцев рассказал, как угодил на машине в канал и чуть не утонул

Бояринцев рассказал, как угодил на машине в канал и чуть не утонул

26 апреля 2023, 09:35
3

Бывший игрок «Рубина», «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил ДТП в Казани, когда ему пришлось спасаться из воды.

«История неприятная. В дождь выполнил неправильный маневр. Чересчур резко зашел в поворот. На набережной в Казани у меня занесло автомобиль, в воздухе совершил пируэт на 360 градусов. Машина боком стала тонуть в канале. Успел вылезти в пассажирскую дверь.

Через несколько дней была игра с «Ростовом», я забил два гола.

Курбан Бердыев после моего спасения посоветовал сходить в церковь и поставить свечку», – рассказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Игрок был в «Рубине» в 2001-2004 годах.
  • Именно за казанцев он провел больше всего матчей в карьере.
  • Сейчас Бояринцев тренирует «Новосибирск» во Второй лиге.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (3)
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neveldomha
1682495217
Газ с тормозом перепутал
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zigbert
1682534229
Счастливчик. Судьба видно у него такая а судьбу не обманешь.
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