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    • Бояринцев рассказал, как угодил на машине в канал и чуть не утонул

    Бояринцев рассказал, как угодил на машине в канал и чуть не утонул

    Бывший игрок «Рубина», «Спартака» Денис Бояринцев вспомнил ДТП в Казани, когда ему пришлось спасаться из воды.

    «История неприятная. В дождь выполнил неправильный маневр. Чересчур резко зашел в поворот. На набережной в Казани у меня занесло автомобиль, в воздухе совершил пируэт на 360 градусов. Машина боком стала тонуть в канале. Успел вылезти в пассажирскую дверь.

    Через несколько дней была игра с «Ростовом», я забил два гола.

    Курбан Бердыев после моего спасения посоветовал сходить в церковь и поставить свечку», – рассказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Игрок был в «Рубине» в 2001-2004 годах.
    • Именно за казанцев он провел больше всего матчей в карьере.
    • Сейчас Бояринцев тренирует «Новосибирск» во Второй лиге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5033

      neveldomha 4 часа назад

      Газ с тормозом перепутал

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