Соболев назначен и.о. главного тренера «Бей Беги»: он готовит клуб к матчу с командой Мостового

Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал и.о. главного тренера своего медиафутбольного клуба «Бей Беги».

«Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», – сообщает телеграм-канал «Бей Беги».

Ранее клуб отстранил главного тренера Александра Низрюхина, которого подозревают в участии в ДТП со смертельным исходом.