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    • Соболев назначен и.о. главного тренера «Бей Беги»: он готовит клуб к матчу с командой Мостового

    Соболев назначен и.о. главного тренера «Бей Беги»: он готовит клуб к матчу с командой Мостового

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев стал и.о. главного тренера своего медиафутбольного клуба «Бей Беги».

    «Александр уже провел три тренировки и готовит команду к матчу против Fight Nights. Дмитрий Ятченко продолжает работу в роли помощника главного тренера», – сообщает телеграм-канал «Бей Беги».

    Ранее клуб отстранил главного тренера Александра Низрюхина, которого подозревают в участии в ДТП со смертельным исходом.

    • «Бей Беги» сыграет с Fight Nights в первом туре третьего сезона Медиалиги.
    • Команду бойцов возглавляет Александр Мостовой.

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    Источник: телеграм-канал «Бей Беги»

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    25.04.2023 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +732

      Янвapь 69 17 часов назад

      Может всё-таки "Беги-Ныряй" ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2603

      serglider > Янвapь 69 13 часов назад

      В нашем футболе последний кто бегал, из российских форвардов, на поле был Быстров и может еще Аршавин в своей лучшей форме. Нынешние бегают трусцой, при этом у них еще сводит ноги и дергает задняя поверхность бедра))) Так что название нужно изменить на "Ходим и ныряем")))

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