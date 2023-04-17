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    Медийный клуб Джикии сделал заявление по тренеру, который насмерть сбил человека и скрылся

    Руководство медийной команды «Бей Беги» сделало заявление по инциденту с участием тренера Александра Низрюхина.

    • Тренер «Бей Беги» насмерть сбил 20-летнего Никиту Крюкова.
    • Низрюхин не остановился и скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе».
    • Команду «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    «Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

    Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – говорится в заявлении «Бей Беги».

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    Источник: телеграм-канал «Бей Беги»

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