Медийный клуб Джикии сделал заявление по тренеру, который насмерть сбил человека и скрылся

Руководство медийной команды «Бей Беги» сделало заявление по инциденту с участием тренера Александра Низрюхина.

Тренер «Бей Беги» насмерть сбил 20-летнего Никиту Крюкова.

Низрюхин не остановился и скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе».

Команду «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – говорится в заявлении «Бей Беги».