Тренер медийной команды «Бей Беги» насмерть сбил человека и покинул место ДТП

Главный тренер медийной команды «Бей Беги» Александр Низрюхин стал участником ДТП. 9 апреля, в Вербное воскресенье, он насмерть сбил 20-летнего Никиту Крюкова. Инцидент случился под Александровом (Владимирская область).

Низрюхин не остановился и скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе». Сбитый молодой человек умер от полученных травм.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Там явное превышение скорости было и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей! При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – сообщила родственница погибшего.

Низрюхин на следующий день сам пришел в полицию. По сведениям источника, он был трезв в момент ДТП.

Сегодня, после того как об инциденте стало известно, «Бей Беги» сообщил об отстранении тренера.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – написал «Бей Беги» в телеграме.