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    Тренер медийной команды «Бей Беги» насмерть сбил человека и покинул место ДТП

    Главный тренер медийной команды «Бей Беги» Александр Низрюхин стал участником ДТП. 9 апреля, в Вербное воскресенье, он насмерть сбил 20-летнего Никиту Крюкова. Инцидент случился под Александровом (Владимирская область).

    Низрюхин не остановился и скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе». Сбитый молодой человек умер от полученных травм.

    «Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Там явное превышение скорости было и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей! При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – сообщила родственница погибшего.

    Низрюхин на следующий день сам пришел в полицию. По сведениям источника, он был трезв в момент ДТП.

    Сегодня, после того как об инциденте стало известно, «Бей Беги» сообщил об отстранении тренера.

    «Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

    Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – написал «Бей Беги» в телеграме.

    • 34-летний Низрюхин – воспитанник системы «Локомотива».
    • Команду «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.
    • Новый сезон Медийной лиги стартует через несколько дней.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25044

      bset 40 минут назад

      Спустя сутки конечно трезвый уже явился. Надо просто за превышение уголовное дело заводить. В черте города это 100% покушение на убийство. А у нас только на летальный исход реагируют

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