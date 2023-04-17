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  • Тренер медийной команды «Бей Беги» насмерть сбил человека и покинул место ДТП

Тренер медийной команды «Бей Беги» насмерть сбил человека и покинул место ДТП

17 апреля 2023, 14:32
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Главный тренер медийной команды «Бей Беги» Александр Низрюхин стал участником ДТП. 9 апреля, в Вербное воскресенье, он насмерть сбил 20-летнего Никиту Крюкова. Инцидент случился под Александровом (Владимирская область).

Низрюхин не остановился и скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе». Сбитый молодой человек умер от полученных травм.

«Судя по фотографиям, которые показывал следователь, удар пришелся Никите в живот. Там явное превышение скорости было и этот тренер сбежал с места, даже не оказав помощь! Хотя тренирует детей! При этом у нас есть подозрение, что там подключены связи: виновника даже не задержали. А его мама звонила нам и спрашивала, почему мы желаем смерти ее мальчику», – сообщила родственница погибшего.

Низрюхин на следующий день сам пришел в полицию. По сведениям источника, он был трезв в момент ДТП.

Сегодня, после того как об инциденте стало известно, «Бей Беги» сообщил об отстранении тренера.

«Руководство клуба приняло решение отстранить Александра Низрюхина от работы с командой до выяснений всех обстоятельств. В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Мы искренне соболезнуем родным и близким погибшего», – написал «Бей Беги» в телеграме.

  • 34-летний Низрюхин – воспитанник системы «Локомотива».
  • Команду «Бей Беги» курирует защитник «Спартака» Георгий Джикия.
  • Новый сезон Медийной лиги стартует через несколько дней.

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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egor tikhonov
1681737435
бей беги-прям в точку.... судьба
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Axe111
1681743800
МЕДИЙНЫЕ КОМАНДЫ
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Эмом
1681747946
Сбил и сбежал
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