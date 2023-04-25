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    • «Попали в ядовитое логово»: Быстров – о жалобах «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака»

    «Попали в ядовитое логово»: Быстров – о жалобах «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака»

    Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с оскорблениями игроков «Краснодара» со стороны болельщиков «Спартака».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после финального свистка пожаловался на фанатов «Спартака» делегату матча.
    • Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол.

    «Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привыкли к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона.

    Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением! Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».

    Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал, то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», – написал Быстров в своем телеграм-канале, прикрепив мэм с Сафоновым.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +603

      klimovich 23 минуты назад

      Как эти ублюдки прошли на стадион без Фан АйДи?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      Янвapь 69 27 минут назад

      Хряки гадят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13421

      R_a_i_n 28 минут назад

      Володька дело сказал! Мат и гон на соперника всегда был. Вчера родились что ли? Ещё и настучали! Совсем не по пацански.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11546

      "supermax" > R_a_i_n 21 минуту назад

      ранимые все стали...нежные

      1
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