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  • «Попали в ядовитое логово»: Быстров – о жалобах «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака»

«Попали в ядовитое логово»: Быстров – о жалобах «Краснодара» на поведение фанатов «Спартака»

25 апреля 2023, 15:32
11

Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с оскорблениями игроков «Краснодара» со стороны болельщиков «Спартака».

  • Москвичи победили со счетом 4:3.
  • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
  • Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после финального свистка пожаловался на фанатов «Спартака» делегату матча.
  • Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол.

«Краснодар», конечно, со своей прекрасной домашней атмосферой, с привычными для них комфортными условиями, где нет места мату, где любовь и поддержка болельщиков, радуга и бабочки вокруг, явно не привыкли к тому, что было вчера за пределами краснодарского стадиона.

Попали в ядовитое логово просто! Столкнулись с настоящим давлением! Я считаю, футболистам «Краснодара» нужно быть кровожаднее и злее, чтобы ломать сопротивление «Спартака» и «Зенита».

Если бы я во времена своих переходов из одного клуба в другой так же пропускал через себя все слова, которые валились на меня изо всех щелей, сидел их потом обдумывал, обмусоливал, то, наверное, уже должен был застрелиться как минимум дважды. Не иначе», – написал Быстров в своем телеграм-канале, прикрепив мэм с Сафоновым.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Быстров Владимир
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1682427960
Володька дело сказал! Мат и гон на соперника всегда был. Вчера родились что ли? Ещё и настучали! Совсем не по пацански.
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klimovich
1682428286
Как эти ублюдки прошли на стадион без Фан АйДи?
Ответить
zarsm
1682430281
Ну и клоун Сафонов, обосрались, решили внимание отвлечь тем, что на них на чужом стадионе накричали болельщики, ах какие бедняги....
Ответить
lordmrv
1682431965
Про радугу и бабочек сильно!
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NewLife
1682432176
"уже должен был застрелиться как минимум дважды" Если должен, надо было исполнить))
Ответить
Эном айс
1682435171
Наш пострел везде набздел..)) Осталось только Тосно(3 матча) и Анжи (11) обгадить ,и всё! Программа выполнена у ублюдочного "комментатора".. Быстрый- дерзкий, как пуля резкий . Пуля только мягонькая , и вонючая донельзя.
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