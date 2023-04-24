Сафонов: «Фанаты «Спартака» после матча слали нас ***, я пожаловался делегату»

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

«Мы подарили прекрасную игру для болельщиков, а к нам такое отношение. Когда мы шли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди *** [нафиг], «Краснодар». Для меня это ненормально, на нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес.

За такое должно быть наказание, поэтому я как капитан подошел к делегату [и пожаловался]» – сказал Сафонов на видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.