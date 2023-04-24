Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «Фанаты «Спартака» после матча слали нас ***, я пожаловался делегату»

Сафонов: «Фанаты «Спартака» после матча слали нас ***, я пожаловался делегату»

24 апреля 2023, 22:42
22

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

«Мы подарили прекрасную игру для болельщиков, а к нам такое отношение. Когда мы шли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди *** [нафиг], «Краснодар». Для меня это ненормально, на нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес.

За такое должно быть наказание, поэтому я как капитан подошел к делегату [и пожаловался]» – сказал Сафонов на видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

  • В телеграм-канале «РБ Спорт» опубликовано видео, как Сафонов сразу после финального свистка жалуется на фанатов «Спартака» делегату матча. Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол. Это позволит КДК рассмотреть эпизод и оштрафовать «Спартак».
  • «Краснодар» вел 2:0.
  • Команда 4-й раз за сезон РПЛ не удержала преимущество в 2 гола.

Еще по теме:
В «Спартаке» отреагировали на новость, что полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса
Полиция начала проверку в связи с травмой Боржеса в матче «Спартак» – «Краснодар» 4
Агент Боржеса рассказал о состоянии игрока, сломавшего лицевую кость в столкновении с Джикией 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сафонов Матвей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1682365922
Сделали ИД и что изменилось? У свиней ничего!
Ответить
derrik2000
1682366305
А что ты от "истинных болельщиков" Спартака ещё хочешь? Их и на этом сайте навалом: приехали со стадиона, кеды скинули и - давай по клавке стучать. Радуются победе, значица. )))
Ответить
Бриг
1682367755
Краснодар сыграл мощно! Ну а Спартак - так, повезло маленько.
Ответить
вальтер79
1682369316
спартачи просто культурные люди это они волосатого так поприветствовали а он не до шурупил))))
Ответить
Сам_себе_сказал
1682393068
Масква х-ули...быдло...))
Ответить
jek718875
1682396604
Да на тебя посмотришь, плюнешь и перекрестешся
Ответить
ААМ
1682399405
СПАМовское б*ыдло в своём репертуаре
Ответить
grb651
1682402257
Чем то этот сафонов на голубого похож?
Ответить
eugen-han
1682403389
Сифонов, ты этого лично заслуживаешь! Вспомни предыдущий кубковый матч, где ты на пару с судьей можно сказать удалили игрока из команды соперника в начале тайма, - это некрасиво имитировать фолы против себя любимого, в особенности второй, когда начал выбивать мяч в спину убегающему игроку, чтобы судья зафиксировал нарушение правил с второй на тот момент жёлтой карточкой.
Ответить
JTherry
1682410945
"меня послали на*уй, зря что ли я усы завивал на бигуди..?" - разнылся дырявый Сафонов...
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
1
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
6
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
15
Все новости
Все новости
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
1
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
14
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+