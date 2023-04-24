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    • Сафонов: «Фанаты «Спартака» после матча слали нас ***, я пожаловался делегату»

    Сафонов: «Фанаты «Спартака» после матча слали нас ***, я пожаловался делегату»

    Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов пожаловался на поведение фанатов «Спартака» после матча 24-го тура РПЛ (3:4).

    «Мы подарили прекрасную игру для болельщиков, а к нам такое отношение. Когда мы шли к своим болельщикам, нам кричали: «Иди *** [нафиг], «Краснодар». Для меня это ненормально, на нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес.

    За такое должно быть наказание, поэтому я как капитан подошел к делегату [и пожаловался]» – сказал Сафонов на видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

    • В телеграм-канале «РБ Спорт» опубликовано видео, как Сафонов сразу после финального свистка жалуется на фанатов «Спартака» делегату матча. Тот пообещал занести факт оскорблений со стороны московских болельщиков в протокол. Это позволит КДК рассмотреть эпизод и оштрафовать «Спартак».
    • «Краснодар» вел 2:0.
    • Команда 4-й раз за сезон РПЛ не удержала преимущество в 2 гола.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18323

      paracetamol 5 минут назад

      Сделали ИД и что изменилось? У свиней ничего!

      0
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      Рейтинг: +758

      rammax fcsm 6 минут назад

      Иди *** [нафиг], арамис ипаный, днище...

      0
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      Рейтинг: +683

      Янвapь 69 9 минут назад

      Хрякам можно - жрущие беспредельщики

      0
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      Рейтинг: +504

      FCSpartakM 9 минут назад

      Ну тип фан айди же

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