Губерниев ответил, есть ли на «Матч ТВ» цензура по теме Fan ID

Дмитрий Губерниев высказался о работе системы Fan ID на российских стадионах.

– Есть ли на «Матч ТВ» цензура по теме Fan ID? Недавнее предположение корреспондента из тeплого Краснодара, что на стадионе мало людей из-за непогоды, стало мемом. Комментаторы в эфире также не называют Fan ID причиной пустых трибун.

– Спрашивайте у корреспондента, комментаторов. Я как футбольный обозреватель первый раз слышу об этом. На «Матч ТВ» я не сталкивался с цензурой. Может, я просто такой счастливый телевизионный ведущий (улыбается).

– Есть ли хотя бы один шанс, что закон о Fan ID пересмотрят?

– Его уже пересматривают с точки зрения детей, маломобильных групп... Но глобально по этой теме высказался помощник президента Игорь Левитин и другие ответственные люди.

Я не жду серьeзных изменений. Проблема есть, клубы несут убытки, люди не ходят на футбол, но в стране сейчас происходит очень много других вещей, которые затмевают Fan ID. Например, работа Государственной Думы и так далее.

– На хоккей ходит больше 12 тысяч зрителей, но там паспорт болельщика не требуется. Вам это не кажется несправедливым?

– Не знаю. Слава богу, что в хоккее этого нет. Закон явно ко двору не пришeлся, нужно что-то менять. Дальше вопрос не ко мне уже.

– Вы сами сделали карту болельщика?

– Нет, но если мне надо будет попасть на стадион, я сделаю. По-другому нельзя будет.

– Как человек из медиа как вы оцениваете практику продвижения этого закона в массы? «Зенит», например, раздавал билеты бесплатно, разыгрывал автомобиль. Можно ли было внедрить Fan ID красивее?

– Не знаю. Я знаю, что клубы терпят убытки, «Зенит», естественно, в том числе. Все переживают, собирают болельщиков и автобусами привозят.

Есть проблема – на чемпионат не ходят болельщики, на Кубок ходят, там нет Fan ID. Странно.