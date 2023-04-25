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    «Барселона» определила главную цель на позицию форварда

    Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Барселону».

    По информации Sky Sports, боссы каталонского клуба считают 33-летнего форварда главной трансферной целью на позицию нападающего. Он должен составить полноценную конкуренцию Роберту Левандовскому.

    В возвращении Обамеянга заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави. Сам футболист тоже хочет снова поработать под руководством тренера.

    • Обамеянг выступал за «Барсу» с января по сентябрь 2022 года.
    • Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
    • «Челси» купил форварда за 12 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2024-го.

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    Источник: Sky Sports

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