«Барселона» определила главную цель на позицию форварда

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Барселону».

По информации Sky Sports, боссы каталонского клуба считают 33-летнего форварда главной трансферной целью на позицию нападающего. Он должен составить полноценную конкуренцию Роберту Левандовскому.

В возвращении Обамеянга заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави. Сам футболист тоже хочет снова поработать под руководством тренера.