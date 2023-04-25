«Барселона» определила главную цель на позицию форварда

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в «Барселону».
По информации Sky Sports, боссы каталонского клуба считают 33-летнего форварда главной трансферной целью на позицию нападающего. Он должен составить полноценную конкуренцию Роберту Левандовскому.
В возвращении Обамеянга заинтересован лично главный тренер «Барсы» Хави. Сам футболист тоже хочет снова поработать под руководством тренера.
- Обамеянг выступал за «Барсу» с января по сентябрь 2022 года.
- Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
- «Челси» купил форварда за 12 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2024-го.
Источник: Sky Sports