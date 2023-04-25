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    • Магистр «Что? Где? Когда?» более 40 раз пересмотрел экстратайм и серию пенальти финала ЧМ-2022

    Магистр «Что? Где? Когда?» более 40 раз пересмотрел экстратайм и серию пенальти финала ЧМ-2022

    Андрей Козлов, знаток элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», впечатлен финалом чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией. Он более 40 раз пересмотрел дополнительное время и серию пенальти.

    «Я не считал, но, думаю, больше 40 раз пересмотрел. Вас же не удивит, если я скажу, что я 40 раз пересмотрел фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского? Это то же самое.

    Каждый раз по-разному можно рассмотреть детали. Например, желания пересматривать финал ЧМ-2018 у меня нет. А финал ЧМ-2022 – ты будто смотришь шедевр мирового кинематографа.

    Еще я смотрел специальные камеры, наблюдавшие за скамейками и Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Думаю, кроме меня их никто не смотрел. Например, я обратил внимание, что тренер Аргентины Лионель Скалони пошел поздравлять своих только спустя восемь минут после последнего пенальти в серии. До этого он стоял, смотрел, никуда не бежал. В этот момент он вытирал слезы. Еще пожимал руки французам. Это восемь минут целой жизни. Советую вам это посмотреть», – сказал Козлов в эфире Первого канала.

    • Аргентина оказалась сильнее в серии пенальти.
    • Козлов – обладатель титула магистра «Что? Где? Когда?».
    • Он играет с 1989 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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