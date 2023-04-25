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    • Мостовой: «Почему Безбородов не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»?»

    Мостовой: «Почему Безбородов не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»?»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    «Я находился на стадионе первый раз за три года. Увидел одни из худших 70 минут игры в исполнении «Спартака». С «Акроном», правда, не смотрел игру.

    При счете 0:2 я сказал друзьям, которые были со мной: «Ребят, в таких играх часто бывает, что что-то произойдет. Где-то пенальти, где-то ошибка, где-то еще что-то. И «Спартак» может сравнять». Буквально через пять-шесть минут это произошло. Пенальти, ошибка Сафонова и счет 2:2.

    В конце «Краснодар» собрался, забили гол. А «Спартак» просто начал бить вперед. Николсон вышел, поборолся, Соболев боролся. Николсон затоптал защитника. Промес исполнил, как это всегда бывает. Вот и ответ. Николсон, Промес и все. Первый тайм был просто ужасный.

    К судейству будет опять много вопросов. Почему [Владислав Безбородов] не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»? При такой плохой игре мы увидели семь забитых мячей. Причем четыре – у «Спартака». Кто бы сказал об этом после первого тайма?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1080

      кaстрюлька 4 минуты назад

      Потому что от хряков вовремя пришла убедительная СМС-ка

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