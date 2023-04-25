Мостовой: «Почему Безбородов не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

Москвичи победили со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Я находился на стадионе первый раз за три года. Увидел одни из худших 70 минут игры в исполнении «Спартака». С «Акроном», правда, не смотрел игру.

При счете 0:2 я сказал друзьям, которые были со мной: «Ребят, в таких играх часто бывает, что что-то произойдет. Где-то пенальти, где-то ошибка, где-то еще что-то. И «Спартак» может сравнять». Буквально через пять-шесть минут это произошло. Пенальти, ошибка Сафонова и счет 2:2.

В конце «Краснодар» собрался, забили гол. А «Спартак» просто начал бить вперед. Николсон вышел, поборолся, Соболев боролся. Николсон затоптал защитника. Промес исполнил, как это всегда бывает. Вот и ответ. Николсон, Промес и все. Первый тайм был просто ужасный.

К судейству будет опять много вопросов. Почему [Владислав Безбородов] не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»? При такой плохой игре мы увидели семь забитых мячей. Причем четыре – у «Спартака». Кто бы сказал об этом после первого тайма?» – сказал Мостовой.