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  • Мостовой: «Почему Безбородов не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»?»

Мостовой: «Почему Безбородов не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»?»

25 апреля 2023, 07:51
8

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

  • Москвичи победили со счетом 4:3.
  • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
  • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Я находился на стадионе первый раз за три года. Увидел одни из худших 70 минут игры в исполнении «Спартака». С «Акроном», правда, не смотрел игру.

При счете 0:2 я сказал друзьям, которые были со мной: «Ребят, в таких играх часто бывает, что что-то произойдет. Где-то пенальти, где-то ошибка, где-то еще что-то. И «Спартак» может сравнять». Буквально через пять-шесть минут это произошло. Пенальти, ошибка Сафонова и счет 2:2.

В конце «Краснодар» собрался, забили гол. А «Спартак» просто начал бить вперед. Николсон вышел, поборолся, Соболев боролся. Николсон затоптал защитника. Промес исполнил, как это всегда бывает. Вот и ответ. Николсон, Промес и все. Первый тайм был просто ужасный.

К судейству будет опять много вопросов. Почему [Владислав Безбородов] не дал чистый пенальти в ворота «Спартака»? При такой плохой игре мы увидели семь забитых мячей. Причем четыре – у «Спартака». Кто бы сказал об этом после первого тайма?» – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мостовой Александр
Комментарии (8)
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nik55
1682399305
потому что ты тупой
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Napaleon Banapart
1682402594
Дал не дал. Ошибся не ошибся. Краснодару от этого не тепло не холодно.
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Kollljan
1682406961
Играли два говна.
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alp
1682411199
и эти люди еще что то говорят, что судьи тащат Зенит...... угу, ага...
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Val 46
1682411473
пенальти не было. Нельзя же давать пенальти за каждое падение. Сам тащил защитника за футболку, а потом решил упасть
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alp
1682413639
неплохо тут комменты почистили )) даже тут у спартака все прибрано к рукам
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balam
1682427072
патаму шта.Саня,ты как маленький
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Кузьмич на трибуне
1682449171
Потому что на пьедестале не должно быть двух региональных клубов. Ростов реальный претендент на второе место и ни дай Бог что бы кто то из дальних регионов на пьедестале третье место занял. Мало того что Спартак обделался проиграв команде ФНЛ и вылетел из кубка, ещё не хватало, что бы в Москве какой то частный клуб у Спартака очки забрал.
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