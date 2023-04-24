«Назло маме отморозить уши»: Казаков раскритиковал Андреева за отставку из «Крыльев» в знак протеста против судейства

Журналист Илья Казаков прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.
«Честно говоря, для меня нонсенс и абсурд подать с поста гендиректора клуба в знак протеста против судейства.
Тема не новая. У нас не так давно и владелец клуба обещал снять его с чемпионата из-за судей. Но если ты босс, менеджер, управляющий проектом – ты отвечаешь за него и отвечаешь перед собственником за то, как функционирует компания, ты тот, кто решает проблемы, в том числе коллектива.
Подать в отставку демонстративно, в знак протеста – это что-то детски эмоциональное. Назло маме отморозить уши», – написал Казаков в телеграме.
- «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
- В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова