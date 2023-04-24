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    • «Назло маме отморозить уши»: Казаков раскритиковал Андреева за отставку из «Крыльев» в знак протеста против судейства

    «Назло маме отморозить уши»: Казаков раскритиковал Андреева за отставку из «Крыльев» в знак протеста против судейства

    Журналист Илья Казаков прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

    «Честно говоря, для меня нонсенс и абсурд подать с поста гендиректора клуба в знак протеста против судейства.

    Тема не новая. У нас не так давно и владелец клуба обещал снять его с чемпионата из-за судей. Но если ты босс, менеджер, управляющий проектом – ты отвечаешь за него и отвечаешь перед собственником за то, как функционирует компания, ты тот, кто решает проблемы, в том числе коллектива.

    Подать в отставку демонстративно, в знак протеста – это что-то детски эмоциональное. Назло маме отморозить уши», – написал Казаков в телеграме.

    • «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
    • В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10700

      ivany4 28 минут назад

      Правильно говорят - проституция и журналистика древнейшие профессии. Им хоть сс* в глаза, все божья роса.

      1
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      Рейтинг: +1147

      Болотоход 36 минут назад

      Газпром у руля - это не к добру!
      Все делается для своей игрушки-помойки.

      2
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      Рейтинг: +160

      timon2401 49 минут назад

      Илья Казаков, Вадим Андреев поступил так как посчитал нужным в отличие от большинства журналистов которые пишут по велению своих хозяев. И если бы тогда владелец одного из клубов вывел команду из чемпионата, то навярняка сотни тысяч болельщиков поддержали бы его, а не полностью гнилую систему нашего футбола

      2
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      Рейтинг: +18630

      ilichkadr > timon2401 34 минуты назад

      Ага, " если бы тогда владелец одного из клубов вывел команду из чемпионата", но почему то не вывел, поскольку окромя визга нескольких сотен болельщиков ничего бы не произошло.
      Более того, Лёня вместе со своим братцем попали бы на серьёзные деньги.

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      Рейтинг: +10700

      ivany4 > ilichkadr 19 минут назад

      Прессу читать надо, почему не вывел.
      И кого отстранили в тот момент, тоже не плохо бы вспомнить. А после всех встреч начали судить нормально три тура, так вой раздался со стороны вонючих болот.
      Не стоит вешать того, чего не было. И перекладывать с больной головы на здоровую. Вы б сидели наслаждались купленными чемпионствами. Миллер сказал, Алаев сделал. А пом диспуты разводит.)))

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      Рейтинг: +929

      эд100 1 час назад

      Журналист Илья Казаков, а может тебе заняться делом и начать писать про российский бардак в судействе, и вообще в нашем футболе?! или за это хозяева не заплатят, или это в общем запрещено? А может ссышь отморозить уши???

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