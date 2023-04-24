«Назло маме отморозить уши»: Казаков раскритиковал Андреева за отставку из «Крыльев» в знак протеста против судейства

Журналист Илья Казаков прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Честно говоря, для меня нонсенс и абсурд подать с поста гендиректора клуба в знак протеста против судейства.

Тема не новая. У нас не так давно и владелец клуба обещал снять его с чемпионата из-за судей. Но если ты босс, менеджер, управляющий проектом – ты отвечаешь за него и отвечаешь перед собственником за то, как функционирует компания, ты тот, кто решает проблемы, в том числе коллектива.

Подать в отставку демонстративно, в знак протеста – это что-то детски эмоциональное. Назло маме отморозить уши», – написал Казаков в телеграме.