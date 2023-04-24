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    • Мостовой: «Захарян и Пиняев еще ничего не сделали, а им уже приписывают звание легенд»

    Мостовой: «Захарян и Пиняев еще ничего не сделали, а им уже приписывают звание легенд»

    Александр Мостовой высказался о проблеме давления на молодых российских футболистов.

    «В России, если молодой игрок забил больше одного гола, то он становится супергероем и надеждой всего российского футбола, ха-ха.

    В этом и проблема воспитания талантливой молодежи у нас. Ну будьте спокойны к таким ребятам. Да, какие-нибудь Захарян и Пиняев выделяются из многих, но они ничего еще не сделали. А им уже приписывают звание легенд.

    Особенно наши комментаторы так любят делать. Парень забил в карьере только третий гол, а они кричат мне, что этот парень – легенда. Ребят, я про этих игроков узнаю только благодаря Википедии, какие легенды?

    Из-за такого подхода молодежь в России в этом году знатно просела. Их перегрузили, им слишком много давали званий и заслуг, которых они еще не сделали. Вот и все», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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