Мостовой: «Захарян и Пиняев еще ничего не сделали, а им уже приписывают звание легенд»

Александр Мостовой высказался о проблеме давления на молодых российских футболистов.

«В России, если молодой игрок забил больше одного гола, то он становится супергероем и надеждой всего российского футбола, ха-ха.

В этом и проблема воспитания талантливой молодежи у нас. Ну будьте спокойны к таким ребятам. Да, какие-нибудь Захарян и Пиняев выделяются из многих, но они ничего еще не сделали. А им уже приписывают звание легенд.

Особенно наши комментаторы так любят делать. Парень забил в карьере только третий гол, а они кричат мне, что этот парень – легенда. Ребят, я про этих игроков узнаю только благодаря Википедии, какие легенды?

Из-за такого подхода молодежь в России в этом году знатно просела. Их перегрузили, им слишком много давали званий и заслуг, которых они еще не сделали. Вот и все», – сказал Мостовой.