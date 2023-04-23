Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW

«Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW

23 апреля 2023, 19:34
8

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков накануне приехал на матч 24-го тура РПЛ «Химки» – «Торпедо» (4:2) на BМW. Его спросили об этом.

– В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему?

– Странный вопрос.

– Почему не на «Ладе»?

– Так получается. Вот «Ладу» сейчас разыгрывают на «Химках». Выиграю – буду ездить на «Ладе».

– Почему вы ездите на машине из недружественной страны?

– Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто– и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество «Лады» сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней.

  • Терюшков до прошлого года курировал «Химки».
  • При нем клуб в 2020 году вернулся в РПЛ.
  • Команда сейчас в зоне вылета.

Еще по теме:
Третий депутат Госдумы возмутился трансляциями матчей Евро-2024 в России 58
В Госдуме отреагировали на объявление в розыск Красавы 10
Депутат Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты» 6
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1682268537
чмо...
Ответить
Persona_non_Grata
1682270591
Вот же лицемерная дрянь !!! (((
Ответить
mikatv
1682271793
Настоящий патриот!
Ответить
timon2401
1682272886
прямой показатель "..диной России"!!!
Ответить
Ziklop
1682272906
агитирует для душ, господа ездят на чём хотят.
Ответить
Ганнибал Лектор
1682277110
Клоун
Ответить
Давид59
1682278922
Кто хоть чуть-чуть "чувствует" русский язык поймёт, что "хороший вопрос" означает "у меня нет ответа". Человека врасплох застали. Респект журналисту!
Ответить
lNeTl
1682315758
Купи "Лада", сделай ей тюнинг под свои запросы и будет тебе,и пропаганда, и комфорт.
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
7
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
4
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
13
Все новости
Все новости
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
1
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
13
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+