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    • «Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW

    «Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков накануне приехал на матч 24-го тура РПЛ «Химки» – «Торпедо» (4:2) на BМW. Его спросили об этом.

    – В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему?

    – Странный вопрос.

    – Почему не на «Ладе»?

    – Так получается. Вот «Ладу» сейчас разыгрывают на «Химках». Выиграю – буду ездить на «Ладе».

    – Почему вы ездите на машине из недружественной страны?

    – Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто– и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество «Лады» сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней.

    • Терюшков до прошлого года курировал «Химки».
    • При нем клуб в 2020 году вернулся в РПЛ.
    • Команда сейчас в зоне вылета.

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    Источник: Sports.ru

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    23.04.2023 19:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +19609

      Cleaner 8 часов назад

      Почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW? А патамушта депутат!!!...(

      1
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      Рейтинг: +6402

      Давид59 8 часов назад

      Кто хоть чуть-чуть "чувствует" русский язык поймёт, что "хороший вопрос" означает "у меня нет ответа". Человека врасплох застали. Респект журналисту!

      4
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      Рейтинг: +6466

      Ганнибал Лектор 9 часов назад

      Клоун

      1
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      Рейтинг: +301

      dauzhhhhh 9 часов назад

      Ну и где всякие там тавриды, олд трафферды, райки под аглицким ником RAIN и и прочие Zтипа патриоты ?
      Расскажите --этот ваш сообщник...Чего стоит ? Ну и вы сообща с ним ?

      0
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      Рейтинг: +11507

      alp > dauzhhhhh 7 часов назад

      тебя то это каким боком, сейчас, касается? вот войдет твое село в состав РФ, вот, тогда, может, поговорят и с тобой...

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      Рейтинг: +4097

      Ziklop 10 часов назад

      агитирует для душ, господа ездят на чём хотят.

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      Рейтинг: +158

      timon2401 10 часов назад

      прямой показатель "..диной России"!!!

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      Рейтинг: +301

      dauzhhhhh 10 часов назад

      Журналисту задавшему этот вопрос Терющенкому ---огромный респект.

      3
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      Рейтинг: +460

      mikatv 10 часов назад

      Настоящий патриот!

      2
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      Рейтинг: +22197

      Persona_non_Grata 11 часов назад

      Вот же лицемерная дрянь !!! (((

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      Рейтинг: +301

      dauzhhhhh 11 часов назад

      Любой человек выбирает качество.=====Вот и все что можно сказать об этих типа Z патриотах. А что ? У кого то были сомнения ?
      пы.сы.Бомбардир поместите эту новость в раздел --Главные новости...Пусть все увидят кто такой этот депутат, призывающий типа за Россию)))

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      Рейтинг: +1540

      сутулая собака и лисы > сутулая собака и лисы 10 часов назад

      она любая позиция будет лицемерной, что z боты, что либералы.
      обе стороны воспринимают и подают информацию однобоко.
      но данная "личность", да, это прямо эталон.

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