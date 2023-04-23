«Хороший вопрос»: Терюшкова спросили, почему он агитирует за все отечественное, но ездит на BMW

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков накануне приехал на матч 24-го тура РПЛ «Химки» – «Торпедо» (4:2) на BМW. Его спросили об этом.

– В интервью вы часто говорите, что нужно переходить на все российское. Но на матч приехали на красивом BMW. Почему?

– Странный вопрос.

– Почему не на «Ладе»?

– Так получается. Вот «Ладу» сейчас разыгрывают на «Химках». Выиграю – буду ездить на «Ладе».

– Почему вы ездите на машине из недружественной страны?

– Хороший вопрос вы задаете. К сожалению, наше авто– и авиапроизводство, судостроение в 90-х было разрушено полностью. Любой человек выбирает качество. Качество «Лады» сейчас… Если качество сборки будет соответствовать, то буду ездить на ней.