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  • «Крылья Советов» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

«Крылья Советов» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

23 апреля 2023, 16:47
6

Спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко не устроило судейство в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

«Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того, чтобы остаться в большинстве – мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами. Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на жeлтые карточки, которые должны были становиться красными. Ещe была игра рукой, после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота – Николая Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти.

По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. У «Пари НН» два подхода – два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», – сказал Корниленко.

  • Матч в после судил Роман Галимов из Улан-Удэ.
  • «Крылья» идут в таблице 12-ми.
  • Нижегородцы отстают на 3 очка.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (6)
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eugen-han
1682258107
Корниенко прав, так судить нельзя. Судья, поняв, что Крылья много подают угловых и даже однажды забили, просто тупо обокрал раз или два в этом отношении. Так судить нельзя. Надо отстранять таких судеек от работы, потому что такие решения рефери влияют на результат игры. Крылья забивают, играют гораздо лучше соперника, но проигрывают.
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Ziklop
1682260244
ближе к финишу, у судьей время сбора урожая!
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paracetamol
1682266651
Судейство ужасное. В правилах запрет: играть рукой. А даже комментаторы говорят: "мяч попал в руку, мяч коснулся руки..."! Так скоро по пеналям саудитов и Египет обойдем.
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