«Крылья Советов» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

Спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко не устроило судейство в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

«Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того, чтобы остаться в большинстве – мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами. Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на жeлтые карточки, которые должны были становиться красными. Ещe была игра рукой, после одного из стандартов.

Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота – Николая Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти.

По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. У «Пари НН» два подхода – два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», – сказал Корниленко.