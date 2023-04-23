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    • «Крылья Советов» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

    «Крылья Советов» раскритиковали судейство в матче с «Пари НН»

    Спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко не устроило судейство в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

    «Мы полностью сегодня переиграли соперника. Сегодня одна команда играла в футбол. Вместо того, чтобы остаться в большинстве – мы пропустили нелепый гол, в котором виноваты сами. Также я считаю, что в конце первого тайма был стопроцентный пенальти. Во втором тайме были нарушения на жeлтые карточки, которые должны были становиться красными. Ещe была игра рукой, после одного из стандартов.

    Для меня непонятны многие решения. Перед пенальти в наши ворота – Николая Рассказова толкали в спину, после чего он сыграл рукой. Вопросов нет, рукой сыграл, но перед этим был толчок. Обычно такие нарушения фиксируются. Вместо этого мы получаем пенальти.

    По всей статистике мы переиграли соперника: владение мячом зашкаливает, удары по воротам. Согласен, что не реализовали свои моменты. У «Пари НН» два подхода – два забитых мяча, один из которых мы себе сделали сами», – сказал Корниленко.

    • Матч в после судил Роман Галимов из Улан-Удэ.
    • «Крылья» идут в таблице 12-ми.
    • Нижегородцы отстают на 3 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.04.2023 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18299

      paracetamol 12 часов назад

      Судейство ужасное. В правилах запрет: играть рукой. А даже комментаторы говорят: "мяч попал в руку, мяч коснулся руки..."! Так скоро по пеналям саудитов и Египет обойдем.

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      Рейтинг: +2586

      serglider > paracetamol 8 часов назад

      Дык надо не размахивать руками в штрафной, как ветродув, а прижимать их к туловищу, тем более когда видишь, что мяч летит в тебя. Опять же кто виноват, что у твоих футболеров реализация хромает? Ты тренер? Так научи этих, либо набери новый состав... С пенальти есть своя драматургия игры))) Вам забили, пошла движуха: однм отыгрываются, другие играют на контратаках! А так смотреть как 22 долбоящера, 90 минут будут вяло пинать один мяч... Последние зрители разбегутся...

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      Рейтинг: +4097

      Ziklop 13 часов назад

      ближе к финишу, у судьей время сбора урожая!

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      Рейтинг: +534

      eugen-han 14 часов назад

      Корниенко прав, так судить нельзя. Судья, поняв, что Крылья много подают угловых и даже однажды забили, просто тупо обокрал раз или два в этом отношении. Так судить нельзя. Надо отстранять таких судеек от работы, потому что такие решения рефери влияют на результат игры.
      Крылья забивают, играют гораздо лучше соперника, но проигрывают.

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      Рейтинг: +62

      witalik > eugen-han 12 часов назад

      Ничего страшного, крылья, продав лучших футболеров в Локо, деньги поимели: надо правильно распоряжаться, а не дурачку футбольному карниленке что-то говорить: абсолютно был тупой кривоногий футболист, таким же тупым и остался, время не лечит...Как-то, так...

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      Рейтинг: +18299

      paracetamol > eugen-han 12 часов назад

      Судейки подневольные, им сверху диктуют.

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