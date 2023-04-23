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Сексапильная Ванда выложила новое яркое фото

23 апреля 2023, 00:26
4

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила новое фото.

36-летняя женщина запечатлела себя дома в черном топе. В кадре отчетливо видна грудь Ванды.

  • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди в «Галатасарае» в аренде.
  • Летом он должен вернуться в «ПСЖ».

Фото: социальные сети Ванды Нары

Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь

Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил

Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай ПСЖ Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (4)
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ArReal
1682204223
Чё, ток одно? мельчает Бомбардир)
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Сам_себе_сказал
1682222855
Баба как баба...
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somn
1683087476
Грудь действительно видна отчётливо...А где "Галатасарай"?
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