Сексапильная Ванда выложила новое яркое фото

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила новое фото.
36-летняя женщина запечатлела себя дома в черном топе. В кадре отчетливо видна грудь Ванды.
- Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди в «Галатасарае» в аренде.
- Летом он должен вернуться в «ПСЖ».
Фото: социальные сети Ванды Нары
Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь
Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил
Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже
Источник: «Бомбардир»