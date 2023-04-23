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    Сексапильная Ванда выложила новое яркое фото

    Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила новое фото.

    36-летняя женщина запечатлела себя дома в черном топе. В кадре отчетливо видна грудь Ванды.

    • Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
    • Икарди в «Галатасарае» в аренде.
    • Летом он должен вернуться в «ПСЖ».

    Фото: социальные сети Ванды Нары

    Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь

    Ванда Нара выпустила коллекцию нижнего белья и сама снялась в эротический презентации: Икарди оценил

    Оказывается, у скандальной Ванды Нары есть младшая сестра: она сфотографировалась полностью обнаженной на пляже

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    Источник: «Бомбардир»

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