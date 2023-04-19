Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выложила новое фото.

36-летняя женщина запечатлела себя в черном топе, который подчеркивает ее грудь.

Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди в «Галатасарае» в аренде.

Летом он должен вернуться в «ПСЖ».

Фото: социальные сети Ванды Нары

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