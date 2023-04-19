Ванда выложила новое фото: черный топ едва сдерживает грудь

Супруга нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара выложила новое фото.
36-летняя женщина запечатлела себя в черном топе, который подчеркивает ее грудь.
- Ванда ранее была замужем за экс-игроком «Барселоны» и «Москвы» Макси Лопесом.
- Икарди в «Галатасарае» в аренде.
- Летом он должен вернуться в «ПСЖ».
Фото: социальные сети Ванды Нары
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