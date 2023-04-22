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Семак: «Порадуемся за Малкома, если он уйдет в «ПСЖ»

22 апреля 2023, 21:59
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном летнем уходе форварда Малкома в «ПСЖ».

– Малком так играет, что становится немножко страшновато, если он уедет в Париж летом. Как «Зенит» будет играть дальше и забивать?

– Во-первых, если уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду. Если такое произойдет, мы за него будем рады. Что касается нас, будут другие условия, будем в других условиях работать. Мы же не всегда за эти пять лет с Малкомом играли. Будут другие игроки, которые также будут стараться приносить пользу команде и побеждать.

  • Малком с 18 голами – лидер гонки бомбардиров сезона РПЛ.
  • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
  • Он самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Малком Семак Сергей
Комментарии (15)
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lipatov32
1682191075
Мельком твой как сидел в рабиссии так и будет сидеть! Ему таких денег никто платить не будет! Это только у нас так дофига денег лишних на афров заморских! Нах своих пацанов в состав подгонять! Проще афров набрать и зарплаты бешенные дать им!!!!
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Persona_non_Grata
1682196006
П и з д е ш ь - это характерно для Зенита !
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Fialet
1682196200
"Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду." - А Зенит что, не хороший клуб, не хорошая команда? Херасе Симак свой Зенит опустил. Гнать физрука.
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шахта Заполярная
1682202576
Да не куда он не уйдет, все это пурга. Кто его еще так кормить будет, как немытые. Если бы он собирался уйти, Симак по другому бы ныл.
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Garrincha58
1682225860
стопудово Месси возвращается в Барсу, а Малкома заберут для обоймы но не факт что он там заиграет думаю присядет на скамейку
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Garrincha58
1682226044
кто будет радоваться так это все московские команды наконец то они смогут на равных соперничать с Зенитом
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zigbert
1682253251
Лукавит конечно Семак. Какие уж тут будут радости.
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