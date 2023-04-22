Семак: «Порадуемся за Малкома, если он уйдет в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном летнем уходе форварда Малкома в «ПСЖ».

– Малком так играет, что становится немножко страшновато, если он уедет в Париж летом. Как «Зенит» будет играть дальше и забивать?

– Во-первых, если уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду. Если такое произойдет, мы за него будем рады. Что касается нас, будут другие условия, будем в других условиях работать. Мы же не всегда за эти пять лет с Малкомом играли. Будут другие игроки, которые также будут стараться приносить пользу команде и побеждать.