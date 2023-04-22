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    Семак: «Порадуемся за Малкома, если он уйдет в «ПСЖ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном летнем уходе форварда Малкома в «ПСЖ».

    – Малком так играет, что становится немножко страшновато, если он уедет в Париж летом. Как «Зенит» будет играть дальше и забивать?

    – Во-первых, если уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду. Если такое произойдет, мы за него будем рады. Что касается нас, будут другие условия, будем в других условиях работать. Мы же не всегда за эти пять лет с Малкомом играли. Будут другие игроки, которые также будут стараться приносить пользу команде и побеждать.

    • Малком с 18 голами – лидер гонки бомбардиров сезона РПЛ.
    • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
    • Он самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2023 21:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1730

      Fialet 1 час назад

      "Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, хорошую команду." - А Зенит что, не хороший клуб, не хорошая команда? Херасе Симак свой Зенит опустил. Гнать физрука.

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      Рейтинг: +22165

      Persona_non_Grata 1 час назад

      П и з д е ш ь - это характерно для Зенита !

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 2 часа назад

      Мельком твой как сидел в рабиссии так и будет сидеть! Ему таких денег никто платить не будет! Это только у нас так дофига денег лишних на афров заморских! Нах своих пацанов в состав подгонять! Проще афров набрать и зарплаты бешенные дать им!!!!

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      Рейтинг: +4392

      fakeid > lipatov32 2 часа назад

      рыло, ты тоже успел посидеть в одном бачке с промквасом и болотоходом? что они с тобой делали, какие манипуляции проводили, раз ты стал визжать как они? хотя не, я не хочу этого знать, фотографии тоже показывать не нужно, гы-гы!

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      Рейтинг: +254

      Боров мясной > lipatov32 2 часа назад

      в стане сидишь "мыхалыч вот оно чо"

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 > Боров мясной 2 часа назад

      Я тебя не понимю! Ты по русски изясняися! Дулин мЛя!!!

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 > fakeid 2 часа назад

      Ты о чем обморок? Мельком видать твой господин!?!))) Так иди обслуживай его, хреного обсужишь он в следующем туре крыльям не забет!)))

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 > Боров мясной 2 часа назад

      Ты не боров мясной! Ты мЛя мясо баранье!!!!

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      Рейтинг: +107

      JIEGEHDA > lipatov32 2 часа назад

      Ну да . Лучше ему платить 3 ляма чем условным Кокориным по 2.5 м )) конечно .

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 > JIEGEHDA 2 часа назад

      Лучше платить Иванову из Иванова! Лучше школы футбольные свои строить, а не платить бревеам европейским. Которые там не прижились, вопрос почему?!?!

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      Рейтинг: +290

      dauzhhhhh > Боров мясной 2 часа назад

      ПОчему ты на фронте? Ты вот какой боров мясной...Будет пушечное мясо для хотелок ботоксного.

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      Рейтинг: +7968

      BarStep > lipatov32 1 час назад

      Lipi lipаtа

      Язык без костей..

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      Рейтинг: +514

      lipatov32 > BarStep 53 минуты назад

      Барный Stupid Голова без мозга!!!

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      Рейтинг: +1642

      Suvorov51 > fakeid 26 секунд назад

      Вот и потоскушка помойная вонь понесла, ты что сегодня без чижика осталась, но там полно бом..жей помойных, они тебя сегодня отпорят во все твои вирусные дырки, милая не злись, ведь я таких уже не чпокаю

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