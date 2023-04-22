Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо», уволившим его месяц назад

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Химки» добыли волевую победу со счетом 4:2, уступая 1:2 к 52-й минуте.

Подмосковный клуб назначил Талалаева 11 апреля.

Из «Торпедо» тренера уволили месяц назад – 22 марта.

– Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты вес, в форму пришли. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными. Очень понравилось, как люди выходили на замену.

Стартовый отрезок понравился, после второго пропущенного гола – тоже. Болельщикам должно было понравиться.

Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ.

– Хотели отомстить «Торпедо»?

– У вас, молодых, попутаны понятия в голове. «Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками.

Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством. Если вы воспитаны на другом, то мы воспитаны на более благородных чувствах. Еще раз желаю «Торпедо».

– Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?

– Меня уволили оттуда! Вы знаете о каких-то еще предложениях? Или лучше сидеть без работы?