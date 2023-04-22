Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо», уволившим его месяц назад

    Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо», уволившим его месяц назад

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Торпедо».

    • «Химки» добыли волевую победу со счетом 4:2, уступая 1:2 к 52-й минуте.
    • Подмосковный клуб назначил Талалаева 11 апреля.
    • Из «Торпедо» тренера уволили месяц назад – 22 марта.

    – Отдали эмоции, силы и голос. Некоторые футболисты вес, в форму пришли. Очень рад, что футболисты «Химок» оказались более результативными. Очень понравилось, как люди выходили на замену.

    Стартовый отрезок понравился, после второго пропущенного гола – тоже. Болельщикам должно было понравиться.

    Поблагодарил команду соперника, желаю им развиваться, успехов. Пришли серьезные менеджеры, тренер. А мы выиграли и продолжаем участвовать в войне за выживание в РПЛ.

    – Хотели отомстить «Торпедо»?

    У вас, молодых, попутаны понятия в голове. «Торпедо» – мой родной клуб, который дал мне дорогу в большой футбол. Хотелось помочь ему всеми возможными способами, знаниями, умениями, навыками.

    Даже сегодня хотел помочь сделать шаг вперед, к развитию. Боролся с этим чувством. Если вы воспитаны на другом, то мы воспитаны на более благородных чувствах. Еще раз желаю «Торпедо».

    – Почему приняли «Химки», а не остались в «Торпедо»?

    – Меня уволили оттуда! Вы знаете о каких-то еще предложениях? Или лучше сидеть без работы?

    Новости по теме
    Талалаев потерял голос после матча с «Торпедо»
    «Просто смотрим, как нас ***»: игрок «Торпедо» – после матча с «Химками»
    Талалаев и президент «Торпедо» укололи друг друга после матча
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 