Стал известен дефицит бюджета «ПСЖ» за прошлый сезон

«ПСЖ» в минувшем сезоне потратил на зарплаты 729 миллионов евро. Дефицит бюджета составил 368 миллионов, а сумма активов парижан оценивается в 1,02 миллиарда евро.

Это подсчеты управления по надзору за финансовой деятельностью футбольных клубов (DNCG).

Дефицит бюджета выявлен и у других клубов Лиги 1: «Марселя» (31 миллион евро), «Бордо» (53), «Монако» (187), «Ниццы» (59), «Ренна» (12), «Лорьяна» (2,8), «Метца» (12), «Сент-Этьена» (6,8) и «Труа» (31).