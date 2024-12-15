ПСЖ
15.12.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Лион
8' У. Дембеле
14' Витинья (П)
88' Г. Рамуш
40' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ли Кан Ин
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
23
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
7
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
18
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
37
Эрнест Нуама
ЛВ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
35
Бералдо
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
19
Кан Ин
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
2-1-4-2-1
23
Перри
19
Ниахате
3
Тальяфико
31
Матич
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
22
Мата
7
Верету
18
Шерки
37
Нуама
69
Микаутадзе
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
35
Бералдо
5
Маркиньос
5
Маркиньос
35
Бералдо
10
Дембеле
8
Руис
8
Руис
10
Дембеле
19
Кан Ин
29
Барколя
29
Барколя
19
Кан Ин
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
7
Верету
55
Чалета-Цар
55
Чалета-Цар
7
Верету
18
Шерки
17
Бенрахма
17
Бенрахма
18
Шерки
37
Нуама
11
Фофана
11
Фофана
37
Нуама
69
Микаутадзе
10
Ляказетт
10
Ляказетт
69
Микаутадзе
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
11
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
11
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Варме Омари
ЦЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
8
Офсайды
2
3
Количество передач
736
342
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Лиона», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».