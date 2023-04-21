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    • Ассистента Моуринью удалили в матче ЛЕ – он грубо схватил игрока «Фейеноорда»

    Ассистента Моуринью удалили в матче ЛЕ – он грубо схватил игрока «Фейеноорда»

    Сальваторе Фоти, помощник главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, получил красную карточку во время ответной игры 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:1).

    Его удалили по итогам эпизода с нападающим голландской команды Сантьяго Хименесом.

    На 32-й минуте Фоти схватил футболиста за плечо и пытался вырвать мяч у него из рук.

    Хименес упал на газон, схватившись за лицо. Главный судья Энтони Тэйлор посчитал, что действия ассистента Моуринью заслуживают прямого удаления.

    Фото: твиттер Diario Record

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    Источник: «Бомбардир»

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