Ассистента Моуринью удалили в матче ЛЕ – он грубо схватил игрока «Фейеноорда»

Сальваторе Фоти, помощник главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, получил красную карточку во время ответной игры 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:1).

Его удалили по итогам эпизода с нападающим голландской команды Сантьяго Хименесом.

На 32-й минуте Фоти схватил футболиста за плечо и пытался вырвать мяч у него из рук.

Хименес упал на газон, схватившись за лицо. Главный судья Энтони Тэйлор посчитал, что действия ассистента Моуринью заслуживают прямого удаления.

Фото: твиттер Diario Record