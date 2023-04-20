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    Червиченко отреагировал на вылет «Спартака» из Fonbet Кубка России

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние результаты команды.

    • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
    • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

    «Это Кубок. Он всегда приносит сюрпризы. А тут одна команда оказалась сильнее другой. Я думаю, если у «Акрона» было бы чуть побольше опыта, и тольяттинцы более рачительно относились бы к тем моментам, которые у них возникают, «Спартак» бы даже двумя мячами не отделался. Было бы три-четыре гола.

    Я думаю, что дело не в Абаскале. Команду совершенно не усилили. То, что Тавареш забил – это, конечно, хорошо. Но как молодой Салтыков болтанул Дуарте на двадцати метрах! Повезло, что Максименко в воротах стоял, а то забили бы.

    Купили этого Бальде, который много возмущается. На его возмущения стали ставить. Ну и где польза? Результат нулевой.

    Пенальти все не забивают. Кварацхелия вчера тоже не забил. Но не в этом дело. Не забиваешь пенальти – иди и добивай соперника. Команда разбалансирована и не готова биться.

    «Спартак» с тем, как он «пузырился» до начала второй части чемпионата с претензией на чемпионство, не может проигрывать на такой стадии команде даже не с первых мест Первой лиги.

    Я думаю, в «Спартаке» проблемы. Дело не в Абаскале, а в игроках», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24634

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Ну, Червь намутил. Дело в игроках, а не в тренере... Это что за парадокс такой? Нет КОМАНДЫ в Спартаке у нас. Играют на психически-волевых, а это ненадолго, весь сезон на этих технологиях пройти невозможно. Если в ближайшее время рядом с Абаскалем не появится авторитетный человек, будет жопа. Ведь даже должность для этого есть - её занимает Ребров, но Тёма это совсем не то.

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