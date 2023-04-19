«Сити» убрал из контракта Холанда пункт о выкупе в 2024 году

«Манчестер Сити» исключил из контракта нападающего Эрлинга Холанда пункт о выкупе в 2024 году. Согласно опции, любой клуб летом следующего года мог забрать норвежца за 150 миллионов фунтов стерлингов.
Более того, «Сити» заинтересован в подписании нового контракта с игроком, который доволен своим положением в клубе.
- Нынешнее соглашение действует до 2027 года.
- Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (170 миллионов евро).
- В сезоне АПЛ у Холанда 32 гола, он лидирует в списке бомбардиров.
Источник: The Athletic