«Сити» убрал из контракта Холанда пункт о выкупе в 2024 году

«Манчестер Сити» исключил из контракта нападающего Эрлинга Холанда пункт о выкупе в 2024 году. Согласно опции, любой клуб летом следующего года мог забрать норвежца за 150 миллионов фунтов стерлингов.

Более того, «Сити» заинтересован в подписании нового контракта с игроком, который доволен своим положением в клубе.