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    Быстров: «VAR – граната в руке, которая сама взрывается»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо» (2:1).

    – Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

    – Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил – это было решение VAR. Абсурд.

    – VAR наших судей сделал слабее?

    – Нет. При VAR нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь.

    Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА – «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр – у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации...

    Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее – не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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