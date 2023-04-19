Быстров: «VAR – граната в руке, которая сама взрывается»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо» (2:1).

– Было ли у тебя ощущение, что игроки «Спартака» получили желтые в качестве компенсации за пенальти?

– Нет, конечно. При чем тут судья, когда игроки сами допускают глупые ошибки? Арбитр не дал очевидную красную Самсонову. Пенальти тоже не поставил – это было решение VAR. Абсурд.

– VAR наших судей сделал слабее?

– Нет. При VAR нет каких-то грязных эпизодов. Но то, как они им пользуются... Как сказал Аршавин, это граната в руке, которая сама взрывается. По-другому и не сформулируешь.

Вот что случилось с Безбородовым за неделю? В матче ЦСКА – «Урал» даже режиссер не понял момента. Пять минут искал этот пенальти, не мог определить, что произошло. Я понимаю, если бы судил молодой арбитр – у него свое видение, нужно привыкнуть к тенденциям беспредела. Но в этой ситуации...

Чего народ смешить? Получается, любой эпизод можно трактовать так, как хочешь. Команды выясняют, кто сильнее – не надо им помогать, не надо ставить эти пенальти. Судьи иной раз ищут касание, выискивают с лупой.