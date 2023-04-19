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    Зарема назвала главную проблему российского футбола

    Зарема Салихова, cупруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала заявление президента РПЛ Александра Алаева о возможной смене формата РПЛ.

    «Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Все для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом.

    С точки зрения маркетинга — это правильно. А со спортивной составляющей — нет.

    Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы — зачем? Лезут в какие-то дебри!

    Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов.

    Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», — заявила Салихова.

    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.
    • Этот сезон завершится 3 июня.
    • На 11 июня намечен финал Кубка России в «Лужниках».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1709

      Fialet 1 минуту назад

      Всё шло грамотно, но последним предложением подпортила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Dr.Metal 28 минут назад

      Кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      кaстрюлька 31 минуту назад

      Хряки до сих пор не в пердиве - вот проблема

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