Овечкин снова может сыграть за футбольное «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможных акциях с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

— Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

— Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

— Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

— Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

— Мы этого не можем исключать.