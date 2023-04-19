Овечкин снова может сыграть за футбольное «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможных акциях с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.
— Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?
— Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».
— Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?
— Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.
— Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?
— Мы этого не можем исключать.
- В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут.
- Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.