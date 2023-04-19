Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Овечкин снова может сыграть за футбольное «Динамо»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможных акциях с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    — Поздравил ли Александр Овечкин «Динамо» со столетием? Может, написал какое-то письмо?

    — Александр Овечкин, на мой взгляд, является частью динамовского ДНК. Мне кажется, ему не надо писать никакие письма, поздравлять. Он настолько органично интегрирован во все, что мы связываем с «Динамо». Он и есть «Динамо».

    — Планируете провести какую-то совместную акцию с ним?

    — Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает, приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны.

    — Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле?

    — Мы этого не можем исключать.

    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    Новости по теме
    Угадаете десятилетие РПЛ по трем фото? 3
    «Вообще без вопросов!»: Даса назвал самый популярный клуб России 11
    Рейтинг клубов РПЛ по доверию воспитанникам: «Динамо» лидирует, «Спартак» – вне топ-5 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6204

      subbotaspartak 25 минут назад

      ОН УЖЕ ЗАБИЛ ОДИН ГОЛ И ОБОШЁЛ ГРЕЦКИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 