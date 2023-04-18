Губерниев: «Сатурн» обрек себя на позор. Широков – нерукопожатная фигура в российском футболе»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал желание директора «Сатурна» Романа Широкова устроиться на работу в РПЛ.

«Широков может работать в РПЛ омбудсменом по хорошему поведению и работе с детьми. Если серьезно, то Роман может хотеть все что угодно, но он фигура нерукопожатная в российском футболе.

«Сатурн» уже обрек себя на позор, а если его еще и в РПЛ позовут, то это будет самое большое позорище из всех позорищ. Он совершил уголовное преступление, если мы это помним.

Пусть у людей, которые пристраивают Широкова на работу, зовут его в шоу и берут у него интервью, останется это на совести», — сказал Губерниев.