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    Губерниев: «Сатурн» обрек себя на позор. Широков – нерукопожатная фигура в российском футболе»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал желание директора «Сатурна» Романа Широкова устроиться на работу в РПЛ.

    «Широков может работать в РПЛ омбудсменом по хорошему поведению и работе с детьми. Если серьезно, то Роман может хотеть все что угодно, но он фигура нерукопожатная в российском футболе.

    «Сатурн» уже обрек себя на позор, а если его еще и в РПЛ позовут, то это будет самое большое позорище из всех позорищ. Он совершил уголовное преступление, если мы это помним.

    Пусть у людей, которые пристраивают Широкова на работу, зовут его в шоу и берут у него интервью, останется это на совести», — сказал Губерниев.

    • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
    • «Сатурн» выступает во Второй лиге.
    • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2993

      Валерий2705 30 минут назад

      Широков конечно г...., но главное "позорище из всех позорищ" это ты, лицемерный губер.

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