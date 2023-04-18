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  • В РФС назвали причину отказа России от участия в турнире с азиатскими сборными

В РФС назвали причину отказа России от участия в турнире с азиатскими сборными

18 апреля 2023, 20:24
18

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.

Там был ряд вопросов между нами и СФАФ. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал Митрофанов.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
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Lilipyt
1681839056
Интересная отмазка: "Большая нагрузка на футболистов." Я так понимаю мы больше не будем участвовать в финальных турнирах Евро и ЧМ, когда нас допустят. Ведь нельзя перенагружать футболистов.
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Пингвины Антарктиды
1681839225
Могли выставить экспериментальный состав например
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BRO_football
1681839492
Какая, блин, ещё нагрузка? В каком смысле "жарко"? Вы как, вообще, планировали на ЧМ в Катаре участвовать? Там ведь такие же условия. Конечно, надо пожалеть наших футболистов и убрать нагрузку! Летом пусть свою жопу на Мальдивах греют вместо того, чтобы в футбольном турнире участвовать
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Таврида
1681839793
"Большая нагрузка на футболистов". Ага, просто перегружены отборочными матчами и еврокубками. Д, Б!
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derrik2000
1681840115
Руководство РФС всё ждёт-с, что на ЭКСТРЕННОМ заседании исполкома УЕФА будет принято решение о возврате наших команд в гейропу??? ДенЮШки, тем не менее, и сами ИСПРАВНО получают, и в уефу не забывают взносы перечислять...
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lipatov32
1681840289
Ха ха ха!!!! Ваш гавно союз и там нах не нужен! Железный занавес 2.0. Н. Е. Г. Р. Ы бегите нах из этого "чемпионата" Одной команды!)))))
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eugen-han
1681841469
Как то неубедительно это звучит. Причины наверное всё таки в другом, в том, о чём даже неприлично говорить.
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rammax fcsm
1681852132
а за что великий тренеришка волера-пряжка в сбродной вообще зарплату получает? или ему пеналями в ростовчике отдают?
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aldo conte
1681868844
В последних числах декабря 2022 г. всем морочили голову с намерениями ухода в АФК, теперь отказываются от участия в турнире, что лишний раз подтверждает, как блефовали с переходом в Азию. Если вы так рветесь в Азию, выставите второй состав, который не перегружен играми.
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