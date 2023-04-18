В РФС назвали причину отказа России от участия в турнире с азиатскими сборными

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.
Там был ряд вопросов между нами и СФАФ. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал Митрофанов.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
Источник: «Спорт-Экспресс»