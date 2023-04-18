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    В РФС назвали причину отказа России от участия в турнире с азиатскими сборными

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    «Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться.

    Там был ряд вопросов между нами и СФАФ. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», – сказал Митрофанов.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +519

      eugen-han 7 минут назад

      Как то неубедительно это звучит. Причины наверное всё таки в другом, в том, о чём даже неприлично говорить.

      1
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      Рейтинг: +474

      lipatov32 26 минут назад

      Ха ха ха!!!! Ваш гавно союз и там нах не нужен!
      Железный занавес 2.0. Н. Е. Г. Р. Ы бегите нах из этого "чемпионата" Одной команды!)))))

      0
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      Рейтинг: +21233

      derrik2000 29 минут назад

      Руководство РФС всё ждёт-с, что на ЭКСТРЕННОМ заседании исполкома УЕФА будет принято решение о возврате наших команд в гейропу???
      ДенЮШки, тем не менее, и сами ИСПРАВНО получают, и в уефу не забывают взносы перечислять...

      1
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      Рейтинг: +1262

      mama1991 34 минуты назад

      молодежь отправьте.... дебилы

      1
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      Рейтинг: +1158

      Таврида 35 минут назад

      "Большая нагрузка на футболистов". Ага, просто перегружены отборочными матчами и еврокубками. Д, Б!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12171

      BRO_football 40 минут назад

      Какая, блин, ещё нагрузка? В каком смысле "жарко"? Вы как, вообще, планировали на ЧМ в Катаре участвовать? Там ведь такие же условия.
      Конечно, надо пожалеть наших футболистов и убрать нагрузку! Летом пусть свою жопу на Мальдивах греют вместо того, чтобы в футбольном турнире участвовать

      2
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      Рейтинг: +24

      Пингвины Антарктиды 44 минуты назад

      Могли выставить экспериментальный состав например

      4
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      Рейтинг: +1392

      Lilipyt 47 минут назад

      Интересная отмазка: "Большая нагрузка на футболистов." Я так понимаю мы больше не будем участвовать в финальных турнирах Евро и ЧМ, когда нас допустят. Ведь нельзя перенагружать футболистов.

      5
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