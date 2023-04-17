Мостовой рассказал, как улучшить судейство в РПЛ

Правила это то, что написано в книге, а не то что интуиция и футбольный опыт подсказывает. А с внедрением ВАР был выбран путь «буквоедства». И соответственно, правила должны быть описаны без возможности «творчества и двойного толкования». А это сложно.
Александр Мостовой считает, что российские арбитры работали бы лучше под руководством бывшего футболиста.
«Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.
У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале.
Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – сказал Мостовой.
- Сейчас судейским корпусом РФС руководит Павел Каманцев.
- Он был одним из авторов судейской реформы в 2019 году.
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