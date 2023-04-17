Мостовой рассказал, как улучшить судейство в РПЛ

Александр Мостовой считает, что российские арбитры работали бы лучше под руководством бывшего футболиста.

«Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.

У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале.

Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – сказал Мостовой.