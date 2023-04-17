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    Мостовой рассказал, как улучшить судейство в РПЛ

    Александр Мостовой считает, что российские арбитры работали бы лучше под руководством бывшего футболиста.

    «Здесь не надо пересматривать никакие правила. Нужны люди, которые играли в футбол. Они должны быть главными в корпусе судейском! Я всегда это говорил.

    У нас не будет такого? Конечно! Но почему не прийти к этому? Вы судьи, вы такие деньги бешеные получаете, но у вас скандал на скандале.

    Зачем VAR? Ну посадите адекватного человека, который играл в футбол. Проблема не в судьях, проблема в том, что они судят по тому, что написано в книгах! Но футбол – это не книга!» – сказал Мостовой.

    • Сейчас судейским корпусом РФС руководит Павел Каманцев.
    • Он был одним из авторов судейской реформы в 2019 году.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    17.04.2023 23:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5730

      TOMSON 47 минут назад

      Правила это то, что написано в книге, а не то что интуиция и футбольный опыт подсказывает. А с внедрением ВАР был выбран путь «буквоедства». И соответственно, правила должны быть описаны без возможности «творчества и двойного толкования». А это сложно.

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      Рейтинг: +5730

      TOMSON > TOMSON 38 минут назад

      Например пенальти Спартака в матче с Динамо. Признали ошибкой и даже отстранили судью от матчей. Но игрок Динамо придержал нападающего. Характерное движение и акцентированное касание было. И если мы свистим миллиметровый офсайд в нападении, то почему тут это не пенальти?
      Любое объяснение эпизода должно ссылаться на правило описанное в книге, а не на количество проголосовавших в зале и их индивидуальное мнение о силе примененного приема.

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      Рейтинг: +5730

      TOMSON > TOMSON 27 минут назад

      Штрафной удар назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений(фолов)

      задерживает соперника
      мешает продвижению соперника с физическим контактом
      Выше Цитата из правил. И там нет ничего такого, о чем говорят наши эксперты. О количестве таких контактов в каждой игре, допустимости борьбы и прочее…
      ПС: цитата из интернета. Точность там написаного, как из интернета. Если есть более надежные источники с конкретикой буду рад об этом прочитать.

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