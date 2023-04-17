Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID

Почему государство заботиться о футболе?
В театрах,метро ,на транспорте и других видах спорта не надо защищать своих граждан или там другие граждане,ихмо.
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что Fan ID могут отменить.
«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.
У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.
Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем.
Идет СВО, Сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций. Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.
Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра», – сказал Терюшков.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.