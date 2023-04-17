Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что Fan ID могут отменить.

«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.

У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.

Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем.

Идет СВО, Сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций. Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.

Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра», – сказал Терюшков.