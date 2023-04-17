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    Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что Fan ID могут отменить.

    «К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.

    У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.

    Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем.

    Идет СВО, Сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций. Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.

    Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра», – сказал Терюшков.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Национальная служба новостей»

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1021

      Krics 33 минуты назад

      Почему государство заботиться о футболе?
      В театрах,метро ,на транспорте и других видах спорта не надо защищать своих граждан или там другие граждане,ихмо.

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