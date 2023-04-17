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  • Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID

Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID

17 апреля 2023, 22:22
7

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что Fan ID могут отменить.

«К закону никаких вопросов в принципе быть не может, он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту.

У меня лично это заняло три минуты в личном кабинете на Госуслугах и пять минут я потратил в МФЦ на подтверждение личности.

Я часто хожу на стадион, никаких вопросов не возникает: покупаешь билет в личном кабинете, скачиваешь QR-код и проходишь без проблем.

Идет СВО, Сейчас государство делает все, чтобы максимально защитить своих граждан и не допустить никаких провокаций. Безопасность сейчас превыше всего, тем более на матчах Премьер-лиги, которые традиционно посещают по несколько тысяч человек.

Если есть какой-то системный бойкот, можно посмотреть, кто был его инициатором. Почему ни у кого не возникает вопросов, что мы не будем показывать паспорт, когда покупаем билет на самолет и проходим через зону досмотра», – сказал Терюшков.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: «Национальная служба новостей»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Терюшков Роман
Комментарии (7)
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Krics
1681761070
Почему государство заботиться о футболе? В театрах,метро ,на транспорте и других видах спорта не надо защищать своих граждан или там другие граждане,ихмо.
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моэм
1681770446
Тоже мне новость ....а то мы не знали , что у ДЕПУТАТА нет никаких проблем ни с оформлением ни в проходом ВЕЗДЕ ....проблемы только у простых людей .
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Непутриот
1681786906
олигофрена не убедить ни в чем логичном и правильном, у него сво, блэдь
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Axe111
1681796805
Вот именно СЕЙЧАС ИХ ПОСЕЩАЮТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!!!! ПОЗОРИЩЕ
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SLADE2019
1681797025
Очередной бред от Терюшкова. Сколько можно Бомбардир просить не тащить его сюда. Хотя, наверное для солидарности болельщиков разных команд он нужен.
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zigbert
1681800970
Трудно что либо другое услышать от Терюшкова с его ортодоксальными взглядами.
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NewLife
1681802438
"он не ограничивает никого в правах, каждый желающий может пойти в МФЦ и оформить карту." В высотке отключили лифт, но никто не ограничивает вас в правах, вы можете прыгать с 15-го этажа, так даже быстрее.
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