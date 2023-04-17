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  • Дзюба: «Думаю, Fan ID могут убрать – сейчас все об этом говорят»

Дзюба: «Думаю, Fan ID могут убрать – сейчас все об этом говорят»

17 апреля 2023, 09:49
3

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба допускает отмену системы Fan ID.

– Из-за ухода «Виража», хоть у меня с ними не очень хорошие отношения, надо отдать должное, не буду уподобляться им, мне кажется, их не хватает игрокам [»Зенита»].

Заменять их на барабаны и оркестры – ошибка! Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают свои эмоции и поддерживают команду.

Я считаю, что фанаты должны ходить. Сейчас очень сильно обсуждается тема Fan ID – думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать.

Здесь две стороны медали, ведь паспорт болельщика не всем дают: одним легко его оформить, а другим – ультрас – не дают, как я понял. Думаю, надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще.

– Ты считаешь, что Fan ID могут убрать?

– Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы.

Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать!

Сейчас все об этом говорят – и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (3)
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neveldomha
1681725977
Наивный мальчик.
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aleksandr1969
1681730246
А ведь все так просто: 1.Отдельный паспорт болельщика "Фанат-вираж"; 2. Посещение только на трибуны виража; 3. Отдельный вход на трибуну (это сделать просто); 4. . Определенное время входа и выхода . Хочешь получи обычный паспорт оформи, а если хочешь на вираж, то изволь оформить отдельный.
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egor tikhonov
1681737521
кто ж его уберёт? он же памятник...)
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