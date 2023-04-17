Дзюба: «Думаю, Fan ID могут убрать – сейчас все об этом говорят»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба допускает отмену системы Fan ID.

– Из-за ухода «Виража», хоть у меня с ними не очень хорошие отношения, надо отдать должное, не буду уподобляться им, мне кажется, их не хватает игрокам [»Зенита»].

Заменять их на барабаны и оркестры – ошибка! Круто будет, если будут приходить живые люди, даже если они ведут себя иногда неадекватно, но они тем самым выплескивают свои эмоции и поддерживают команду.

Я считаю, что фанаты должны ходить. Сейчас очень сильно обсуждается тема Fan ID – думаю, сейчас разберутся, потому что фанатов надо возвращать.

Здесь две стороны медали, ведь паспорт болельщика не всем дают: одним легко его оформить, а другим – ультрас – не дают, как я понял. Думаю, надо найти золотую середину, либо убрать этот закон вообще.

– Ты считаешь, что Fan ID могут убрать?

– Я думаю, да, почему нет? Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы.

Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать!

Сейчас все об этом говорят – и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?