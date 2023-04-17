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  • «Его роль несколько преувеличена»: Канчельскис сравнил Семака и Карпина

«Его роль несколько преувеличена»: Канчельскис сравнил Семака и Карпина

17 апреля 2023, 20:36
21

Андрей Канчельскис порассуждал о том, какой тренер сильнее – Сергей Семак или Валерий Карпин.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно.

Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим.

Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал Канчельскис.

  • В воскресенье «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью (0:0) в 23-м туре РПЛ.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая ростовчан на 9 очков.
  • Карпин тренирует не только «Ростов», но и сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Канчельскис Андрей Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1681753984
Прям капитан-очевидность.
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Artemka444
1681754356
Бюджет играет на поле, а не люди!!!
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slavа0508
1681755272
Ну это и так понятно ...
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aleksandr1969
1681755480
Не согласен. Валера конечно стал не плохим тренером, но и Богданыч будучи тренером Уфы поднял ее, а после перехода нет такой команды. Зенит конечно сладкий кусок, но и у Карпуши Спартак имел полную обойму бойцов, но не сложилась почему то.
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TOMSON
1681755843
1 чемпионство да, 2-3 возможно, но у Семака это уже 5 за 5 сезонов и при этом первые были очень непростые, а первый сезон он провел без трансферов.
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DOCTOR PENALTY
1681756890
Прав Канчельскис на все 100%!!! Спорить за Семака - просто выставлять себя насмех. Только Газзаев - все знают, что это за депутат - лижет Питеру и превозносит Семака.
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Spirit_78
1681774360
С карпинским ЧСВ он бы в Зените долго не продержался. Такое только иностранным тренерам прощали, и то недолго.
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SLADE2019
1681796376
Канчельскис имеет право на свое мнение. Как футболист профессионал, наверное он знает по каким параметрам Карпин сильнее Семака. Неплохо было бы, если бы он про эти параметры рассказал. По мне, Семак в РПЛ все и всем доказал. А Карпин, если он такой выдумщик, со Спартаком мог бы и что-либо придумать и поизящнее.
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neveldomha
1681802562
Это полный бред считать, что успехи тренера целиком и полностью зависят от состава. Ну посмотрите на итальянский чемпионат. Спаллетти выиграл этот сезон по сути пятью игроками. С тем учетом что у Интера и Милана состав помощнее будет.
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vadikrew
1682055284
А я, в коем то веке, согласен с ним. Не факт, что Семак с ростовом был бы так же высоко и факт, что Карпин с таким зенитом был бы точно не хуже семаковского. А может даже где-то поинтереснее.. Субъективное мнение, никому ничего не навязывающее.
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