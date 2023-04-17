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    «Его роль несколько преувеличена»: Канчельскис сравнил Семака и Карпина

    Андрей Канчельскис порассуждал о том, какой тренер сильнее – Сергей Семак или Валерий Карпин.

    «Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно.

    Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

    В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим.

    Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал Канчельскис.

    • В воскресенье «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью (0:0) в 23-м туре РПЛ.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая ростовчан на 9 очков.
    • Карпин тренирует не только «Ростов», но и сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1797

      Artemka444 10 минут назад

      Бюджет играет на поле, а не люди!!!

      0
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      Рейтинг: +13280

      R_a_i_n 16 минут назад

      Прям капитан-очевидность.

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