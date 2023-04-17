«Его роль несколько преувеличена»: Канчельскис сравнил Семака и Карпина

Андрей Канчельскис порассуждал о том, какой тренер сильнее – Сергей Семак или Валерий Карпин.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно.

Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим.

Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал Канчельскис.