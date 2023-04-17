Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: резкий подъем Бензема и Де Брюйне, Хвича опустился ниже

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает лидировать в рейтинге.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия опустился с 6 на 7 место. Форвард «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поднялись в топ-10 рейтинга.
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус («Реал», +1 позиция);
5. Карим Бензема («Реал», +8 позиций);
6. Виктор Осимхен («Наполи», -2 позиции);
7. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);
8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +9 позиций);
9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -2 позиции);
10. Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото: Global Look Press