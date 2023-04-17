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    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: резкий подъем Бензема и Де Брюйне, Хвича опустился ниже

    Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает лидировать в рейтинге.

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия опустился с 6 на 7 место. Форвард «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поднялись в топ-10 рейтинга.

    Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:

    1. Лионель Месси («ПСЖ»);

    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    4. Винисиус («Реал», +1 позиция);

    5. Карим Бензема («Реал», +8 позиций);

    6. Виктор Осимхен («Наполи», -2 позиции);

    7. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);

    8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +9 позиций);

    9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -2 позиции);

    10. Роберт Левандовски («Барселона»).

    Фото: Global Look Press

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    Источник: Goal

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