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  • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: резкий подъем Бензема и Де Брюйне, Хвича опустился ниже

Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: резкий подъем Бензема и Де Брюйне, Хвича опустился ниже

17 апреля 2023, 16:43
5

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает лидировать в рейтинге.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия опустился с 6 на 7 место. Форвард «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поднялись в топ-10 рейтинга.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус («Реал», +1 позиция);

5. Карим Бензема («Реал», +8 позиций);

6. Виктор Осимхен («Наполи», -2 позиции);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);

8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +9 позиций);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -2 позиции);

10. Роберт Левандовски («Барселона»).

Фото: Global Look Press

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Источник: Goal
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Рейтинг ПСЖ Наполи Месси Лионель Кварацхелия Хвича
Комментарии (5)
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zarsm
1681744529
смех
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Niklas80
1681750305
Да уж...
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DOCTOR PENALTY
1681750891
Да засуньте свой ЗМ себе в жопу, или вашему единственному претенденту.
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Рыло свина
1682209508
труп месси получит ЗМ это "плохое шоу"
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