Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: резкий подъем Бензема и Де Брюйне, Хвича опустился ниже

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает лидировать в рейтинге.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия опустился с 6 на 7 место. Форвард «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поднялись в топ-10 рейтинга.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус («Реал», +1 позиция);

5. Карим Бензема («Реал», +8 позиций);

6. Виктор Осимхен («Наполи», -2 позиции);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);

8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +9 позиций);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -2 позиции);

10. Роберт Левандовски («Барселона»).

Фото: Global Look Press